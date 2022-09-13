2022年9月9日 旗天科技 （ 300061 ）（300061）发布公告称公司于2022年9月8日召开业绩说明会，参加2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的全体投资者参与。

具体内容如下：

问：公司毛利率在行业内处于什么水平？公司产能是否满足订单需求？

答：尊敬的投资者

您好！通过深度服务公司的基石合作伙伴，公司在金融机构细分领域中具有领先的行业知名度、认可度和信任度，与银行、保险、证券、信托等金融机构客户，头部互联网公司、政府机构客户均有较好的合作关系，无论是合作数量还是服务质量在细分行业中均处于领先水平。

问：上海合晖保险经纪有限公司对公司利润贡献率如何？

答：尊敬的投资者

您好！上海合晖保险经纪有限公司 2021 年营业收入占公司2021 年营业收入的比重为 0.53%。具体详见公司在巨潮资讯网披露的定期报告及相关报告，谢谢！

问：公司数字业务是否涉及数字新能源，跟华为是否有业务对接？

答：尊敬的投资者

您好！公司围绕数字科技战略定位，以数字营销科技服务为主营业务，以数字生活营销为核心板块，以平台化科技能力为支撑，持续巩固和提升服务优势，成为细分市场上专业、领先的数字科技服务提供商。谢谢！

问：请贵司如何解决股权，太分散了不利于可持续发展，国资控股会不会在合适的时候注入优质资产，毕竟公司现有的资产老是亏损，也振一下我们小股东的信心，下半年公司订单饱和没有？

答：尊敬的投资者

您好！感谢您对公司的关注和建议。公司将在国资合作后新的董事会带领下，全面落实发展战略，进一步加强内部控制建设，提高风险防范水平，实现公司持续、稳定、健康发展。

问：升企业品牌及社会形象，公司有哪些具体措施？

答：尊敬的投资者

你好！在公司经营发展过程中，十分注重社会责任的履行。公司高度重视股东、客户、员工、合作伙伴、第三方机构以及公众等利益相关方的利益共享，致力于实现经济效益与社会效益的有机统一。公司始终坚持守法合规经营，依法纳税，与利益相关方往来遵守社会公德、商业公德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

问：公司如何保持自身产品的竞争优势，为客户供质量更优的产品？

答：尊敬的投资者

您好！在数字经济快速发展的背景下，公司围绕数字科技战略定位，以数字营销科技服务为主营业务，以数字生活营销为核心板块，以平台化科技能力为支撑，持续巩固和提升服务优势，成为细分市场上专业、领先的数字科技服务提供商。报告期内，公司主要服务银行等金融机构、头部互联网公司以及政府机构，整体实力在细分行业中处于头部地位。

问：请公司怎么看现在很热门的 ESG（环保、社会责任、公司治理），做这方面的工作对升公司估值有没有帮助？

答：您好！在公司经营发展过程中，十分注重社会责任的履行。公司高度重视股东、客户、员工、合作伙伴、第三方机构以及公众等利益相关方的利益共享，致力于实现经济效益与社会效益的有机统一。谢谢！

问：公司未来 5 年公司发展的最大挑战和面临的困难是什么？公司计划如何应对？

答：您好！公司明确未来的主要战略为“一体两翼，双擎驱动”一体是指以数字科技服务为核心主体，两翼是指以数字营销和数字政务作为两个主要业务条线，双擎驱动是指以业务和资本为核心驱动力，通过内生式增长和外延式增长相结合，共同驱动公司高质量发展。公司一方面将继续稳固数字营销存量业务，同时依托盐城国资合作，大力发展数字政务创新业务，积极赋能数字政府建设。另一方面将加大科技投入，提升精细化管理水平，全面提升公司核心竞争力，保障公司战略落地。感谢您对公司的关注！谢谢！

问：能不能谈一下公司的用人策略或者识人技巧？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司加强团队综合能力，打造优秀管理团队，营造良好的人才环境，建立与目标挂钩的考核激励机制，逐步搭建高潜人才梯队，同时提高用人标准，加强职业化、规范化、专业化建设。谢谢！

问：请贵公司在国资控股后会有什么改进？

答：您好！公司将围绕上述战略规划，在发展核心主业、稳固存量业务的同时，大力拓展增量业务，孵化创新业务，全面提升企业经营管理水平。市场合作方面，继续稳固金融机构主阵地，持续填补空白领域，维持头部地位，同时将业务延伸到更多的政府机构、头部互联网企业以及中小企业。能力建设方面，持续保持市场洞察、科技支撑、产品开发和精细化运营等核心能力的提升。业务拓展方面，深挖业务增量价值，有机拓展延伸到更多领域。公司管理方面，围绕国资合作后的新管理体系，继续深化集团-事业部的公司管理架构，重点建设人事、内控、资本等核心能力，打造优秀人才团队，搭建高潜人才梯队，为集团战略推进落地提供坚实保障。谢谢！

问：通过优良的业绩升公司价值，回报广大投资者，公司有些具体措施，谈一谈公司稳定股价方案及市值管理？

答：您好！公司明确了“一体两翼”的战略布局，聚焦核心业务板块和创新业务两大重心开展工作，公司经营管理层将更加努力地经营，做好管理，报我们的股东，谢谢！

问：与同业相比，旗天科技处于什么位置？有什么特别的优势？

答：您好！在数字经济快速发展的背景下，公司围绕数字科技战略定位，以数字营销科技服务为主营业务，以数字生活营销为核心板块，以平台化科技能力为支撑，持续巩固和提升服务优势，成为细分市场上专业、领先的数字科技服务提供商。公司主要服务银行等金融机构、头部互联网公司以及政府机构，整体实力在细分行业中处于头部地位。感谢您对公司的关注，谢谢！

问：公司股价一路下跌，反映出公司是不是有什么？盐城国投主政后，股价一路下跌，是不是管理层的责任？

答：您好！公司明确了“一体两翼”的战略布局，聚焦核心业务板块和创新业务两大重心开展工作，公司经营管理层将更加努力地经营，做好管理，报我们的股东，谢谢！

问：公司是腾讯车生活、微信支付的的优质服务商，谈一谈上述具体业绩情况？

答：您好！公司与能源商、腾讯车生活平台、头部新能源汽车企业均有业务合作，产品覆盖能源补充、洗车保养、智慧停车、道路救援、会员营销等车生活细分场景，正积极打造和完善自有车生态。谢谢您对公司的关注。

问：公司四季度重点工作部署是什么？

答：您好！2022 年是国资控股的首年，也是开启新时期高质量、稳步持续发展的关键一年，公司将围绕上述战略规划，在发展核心主业、稳固存量业务的同时，大力拓展增量业务，孵化创新业务，全面提升企业经营管理水平。市场合作方面，继续稳固金融机构主阵地，持续填补空白领域，维持头部地位，同时将业务延伸到更多的政府机构、头部互联网企业以及中小企业。能力建设方面，持续保持市场洞察、科技支撑、产品开发和精细化运营等核心能力的提升。业务拓展方面，深挖业务增量价值，有机拓展延伸到更多领域。公司管理方面，围绕国资合作后的新管理体系，继续深化集团-事业部的公司管理架构，重点建设人事、内控、资本等核心能力，打造优秀人才团队，搭建高潜人才梯队，为集团战略推进落地提供坚实保障。谢谢！

问：公司今年业绩怎么样，以后一直是这个样子吗，有没有准备进军投资新能源？

答：您好！请您关注公司法定媒体披露的定期报告，最近一期2022 年半年报，公司实现营业收入 6.13 亿元，净利润 3943 万元；截至目前公司暂不涉及新能源相关业务。谢谢！

问：技术创新和产品创新，公司有哪些战术思考？

答：您好！在科技支撑能力方面，公司继续打造科技硬核能力，夯实公司中长期发展基础。一方面围绕集团业务发展需求，整合集团科技资源，形成从信息层+科技中台+数字化应用产品的科技核心架构。另一方面，升级数字营销开放平台，实现 SaaS 服务产品标准化+定制化双轨能力输出，通过科技引领，实现核心业务的商业模式升级。线下定制产品服务主要覆盖银行等大型金融机构，同时通过线上标准化产品服务触达到中小企业客户，大幅提升公司 SaaS 用户数量和销售规模，开启科技驱动业务发展的新通道。

产品研发能力方面。一是围绕数字生活营销主战场，继续扩大数字商品品类，大幅提高数字产品数量和质量，提升产品设计、研发和多渠道销售能力。二是将进一步打通集团产品渠道资源，优化产品成本，实现同一产品在不同业务板块的交叉销售，实现业务渠道的加成扩增效应。感谢您对公司的关注！

旗天科技主营业务：数字商品营销业务、银行卡增值营销业务、城际公共交通数据模型业务

旗天科技2022中报显示，公司主营收入6.13亿元，同比上升14.83%；归母净利润3942.75万元，同比上升370.56%；扣非净利润3451.18万元，同比上升264.25%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入3.72亿元，同比上升30.31%；单季度归母净利润2954.77万元，同比上升1773.08%；单季度扣非净利润2541.24万元，同比上升1483.88%；负债率38.22%，财务费用876.68万元，毛利率32.4%。

该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据， 估值分析工具显示，旗天科技（300061）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）