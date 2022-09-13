彩虹集团(003023):参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 时间：2022年09月13日 12:06:08 中财网 原标题: 彩虹集团 :关于参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码:003023 证券简称: 彩虹集团 公告编号:2022-054

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

关于参加四川辖区上市公司2022年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2022年09月16日(周五) 15:00-17:00。届时公司部分高管将在线就公司经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者踊跃参与。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2022年9月13日

中财网