康弘药业(002773):参加2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日 时间：2022年09月13日 11:46:22 中财网 原标题: 康弘药业 :关于参加2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

证券代码：002773 证券简称： 康弘药业 公告编号：2022-075

成都 康弘药业 集团股份有限公司

关于参加四川辖区上市公司2022年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为进一步加强与投资者的互动交流，成都 康弘药业 集团股份有限

公司（以下简称“公司”）将参加由四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”

网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下

载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2022年9月16日（周

五） 15:00-17:00。届时公司董事、总裁柯潇先生，副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军先生将在线就公司2022年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投

资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告 。

成都 康弘药业 集团股份有限公司董事会

2022年9月13日

中财网