上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）的通知，获悉华服投资将其所持部分股份办理了解除质押的业务。华服投资与公司股东胡佳佳女士为一致行动人关系。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威 服饰 股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）的通知，获悉华服投资将其所持部分股份办理了解除质押的业务。华服投资与公司股东胡佳佳女士为一致行动人关系。具体事项如下：

一、本次解除质押基本情况

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

未来半年内，胡佳佳女士到期的质押股份累计数量为200,000,000股，占其所持股份比例88.89%，占公司总部本的7.96%，对应融资余额3.8亿元。还款来源主要为其自有资金，资金偿付能力能够得到保障。

华服投资和胡佳佳女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生不利影响。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2022年9月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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