下周，世界上最大的可编程区块链以太坊将经历一场巨大的变革。以太坊网络将从能源密集型的工作量证明共识机制过渡到可持续的权益证明(PoS)共识机制。

此次升级被称为合并(The Merge)，是以太坊路线图中的第一项升级，将使该网络的基础设施经得起未来考验。对于新兴的加密行业来说，这将是一个历史性的时刻，并将为以太坊提高安全性、可持续性和可扩展性做好准备。

在合并之前，我们来看看将促成以太坊长期增长和成功的因素。在之前的文章中，我们讨论了以太坊上的网络活动如何表明其日益受欢迎和成熟，以及合并将如何增强该网络的安全性。本文将分析以太坊在其估值方面与其他Layer 1(L1)网络的对比情况。

本文改编自MetaMask Institutional和ConsenSys Cryptoeconomic Research团队最近发布的“合并对机构的影响”报告。你可以在这里找到报告全文。

网络估值

区块链，很简单，出售区块空间。每个区块链都有一个为区块中包含的交易定价的方法。这些方法从第一价格拍卖和第二价格拍卖到每个区块的目标交易数量不等。可以把区块链中的交易流看作是商品总价值，即一个平台在一定时间内销售的商品总价值。

不同的区块链处于其生命周期的不同阶段。PoS需要区块链代币积累价值，以最佳状态运行，而销毁代币是一种流行的价值积累机制。这类似于通过股票回购获得利润。作为一个对公共区块链进行估值的框架，我们研究了CoinShares关于网络费用、发行成本、可持续性和L1价值累积的数据，从而得出假定利润率。

网络费用： 网络费用是网络出售其区块空间的金额。它可以被认为是供给侧收入，或者是那些希望将其交易包含在网络中的用户所支付的总费用。如图1所示，在币安智能链、Avalanche和Solana等6个网络中，以太坊的网络费用最高，达到48亿美元。

发行成本： 区块空间的生产和保护不是免费的。网络必须向网络的关键参与者(矿工和验证者)支付奖励，以维持网络的活跃、秩序和安全。这就是发行成本。在这六个网络中，以太坊的发行成本最高，为103亿美元。

可持续性： 我们正在研究的6个区块链都在以不同的规模运行。它们有不同的硬件需求、用户数量、交易速度、验证者数量等。因此，每个网络的发行奖励会根据网络的具体需求而有所不同。根据销毁率的不同，一个区块链需要网络费用与发行量比率至少为1才能成为可持续的。在我们正在研究的6个区块链中，只有以太坊的这一比率超过1(见图3)。

价值积累： 在由PoS保障的网络中，为了确保正确的加密经济激励机制发挥作用，股权必须具有重要的价值。一些区块链，包括以太坊，通过销毁支付给验证者的部分费用来满足这种价值积累的需求。销毁的代币相当于收入，对代币价值的影响类似于股票回购对股东的影响。如图4所示，以太坊目前每年销毁价值57亿美元的代币。

净发行量： 区块链的净发行量是发行的代币数量减去销毁的代币数量。如果销毁的代币比发行的代币多，那么剩余的代币就会增值。运行PoS的以太坊预计将出现通缩供应，如图5所示。

销毁的代币减去发行的代币，可视为链的一种盈利形式。记住上述所有因素，我们可以看到，运行PoS的以太坊链估计有81%的假定利润率。

结语

以太坊是未来互联网(Web3)和未来金融(DeFi)的基础。目前，整个DeFi生态系统的一半以上位于以太坊。尽管存在市场波动和宏观经济不确定性，但以太坊继续吸引机构投资者的兴趣。