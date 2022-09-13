中国资本市场经过三十余年发展，从无到有，从小到大，取得了阶段性的成就。近日，上海 证券 报社、 申万宏源 证券 联合举办了“建设中国特色现代资本市场”论坛，来自监管部门、金融机构、企业、学界的专家学者齐聚一堂，就中国特色现代资本市场的建设和发展深入探讨、献言献策。

近日，上海 证券 报社、 申万宏源 证券联合举办“建设中国特色现代资本市场”论坛，来自监管部门、金融机构、企业、学界的专家学者齐聚一堂，就中国特色现代资本市场的建设和发展深入探讨、献言献策。

中国资本市场取得瞩目成就

孙冶方经济科学 基金 会理事长李剑阁表示，资本市场在促进资本形成、优化资源配置，建立现代企业制度、建设创新型国家等方面发挥了不可替代的作用，为推进经济发展和社会进步作出了重要贡献。金融活经济活，金融稳经济稳，经济兴金融兴，经济强金融强，金融从业者在新时代肩负着重要的使命担当，要为助力中国改革开放持续贡献力量。

上海证券报社党委书记、董事长叶国标表示，金融是现代经济的“血液”，金融与经济相辅相成、休戚相关，资本市场在金融体系、实体经济中发挥特殊作用。“资本天然具有逐利性、流动性，因为资本是人操控的，背后透露的是‘人性’。”叶国标说，包括监管部门、中介机构、投资机构、财经媒体等在内的资本市场的所有参与者，都有责任弘扬人性的优点，激发资本向上向善的力量，变急功近利、唯利是图为义利并举、家国情怀，变短期行为为长期价值投资、理性投资，围绕国家战略、国家利益，面向经济主战场、世界科技创新最前沿，聚焦国家战略需求、人类生命健康、气候变化和生态环保等领域做投资、促创新、谋发展，为市场创造价值，为人类创造福祉。

上海市地方金融监督管理局副局长管小军表示，多年来上海始终坚持金融服务实体经济的宗旨，坚持市场化、国际化、法治化发展方向，积极配合推进多层次资本市场发展和金融改革创新，推动上海国际金融中心建设逐步迈向更高水平。科创板在服务硬科技企业上发挥重要作用，截至9月2日，科创板上市公司共460家，累计首发募集资金6886亿元，上市公司总市值达到5.8万亿元。科创板为多层次资本市场体系优化作了有益尝试，也为存量市场注册制改革积累了有益经验。科创板解决了硬科技企业定价机制问题，极大推动了科技、产业与资本良性循环的形成。

中国国债协会会长孙晓霞从财政的角度阐述政府债券对资本市场高质量发展的促进作用。

申万宏源 集团和证券公司党委副书记、证券公司总裁杨玉成在主持研讨会时表示，证监会主席易会满近期在《求是》杂志发表的文章明确了努力建设中国特色现代资本市场的总体目标和奋斗要求，也为证券经营机构下一步工作提供了理论和实践指导。 申万宏源 证券首席经济学家杨成长说，易会满主席文章明确了资本市场发展的五个方面：明确资本市场的发展目标是打造中国特色现代资本市场；明确资本市场的改革逻辑是以制度创新来解决过往存在的结构性问题，进而推动市场结构优化、功能完善和服务能力提升；明确资本市场基础制度改革要坚持尊重制度内涵、借鉴国际最佳实践和体现中国特色和发展阶段特征的三原则；明确资本市场在资源配置、风险缓释、政策传导和预期管理上的四大功能；明确中国特色在政治特色、理念特色、环境特色、治理特色和保障特色上的五大特征。中国特色现代资本市场要强调创新资本的重要性，强调人民性，强调资本对其他要素的推动作用。

探讨现代资本市场的中国特色

与会专家对如何理解中国特色现代资本市场进行了深入交流。上海证券交易所副总经理刘逖表示，中国特色现代资本市场中“现代”的核心是指在新时代中国特色社会主义下如何建设资本市场。要辩证看待“中国特色”，正确理解中国特色资本市场，立足中国社会的基本特征，发挥好中国特色有利的一面。在坚持中国共产党的领导下，中国特色资本市场的建设还要坚持实体为本、人民至上、上层驱动与渐进式改革道路四大原则。

上海股权托管交易中心党委书记、总经理张云峰表示，未来推进全面注册制发展要在两方面发力。一要提高证券公司展业能力。要推进证券公司 并购 重组 ，建立大型综合型投行。要推进混业经营，建设国际大型 银行 。要提升股票销售能力，应对全面注册制和市场对外开放。二要提高资本市场晴雨表能力。要大力发展机构投资者，让更多理性投资者入市，鼓励中小投资者通过基金入市。要开设场外交易为中小投资者提供交易场所。要发展做市商制度，从而活跃市场、平抑风险、推动定价理性化。

上海社科院原副院长张兆安认为，中国特色现代资本市场建设要加快完善企业结构和投资结构。

富国基金 总经理陈戈表示，义利并举、家国情怀是建设中国特色资本市场高质量发展的题中应有之义，资本市场发展最根本的目的是助力中华民族伟大复兴。

东方航空 产业投资有限公司总经理张宇川认为，资本市场对国有企业高质量发展的作用不仅体现在融资方面，更多体现在企业制度、公司治理、市场化运营、激励约束机制等方面。

金融机构深入贯彻服务国家战略

与会的证券公司、 基金公司 、上市公司等资本市场参与者，对于如何发挥各自作用，建设中国特色现代资本市场，有着各自的行动规划。

申万宏源 集团和 申万宏源 证券党委书记刘健表示，证券公司作为资本市场重要中介机构，在中国特色现代资本市场建设中发挥着关键作用。中国特色现代资本市场建设要充分体现政治性、人民性和安全性。第一，中国特色现代资本市场要不断提升服务实体经济和服务国家战略的能力，提升资本市场政治性；第二，中国特色现代资本市场要不断提升对居民财富管理的服务能力，推动改革发展成果让全民共享，提升资本市场人民性；第三，中国特色现代资本市场要统筹好发展与安全，坚守住不发生系统性金融风险的底线，提升资本市场安全性。

申万菱信基金 董事长陈晓升从资产管理机构如何更好服务国家战略和服务居民财富管理角度提出了“一个大循环，两个小循环”的思路。大循环为科技、产业、金融的良性循环，在生产、流通、消费、分配四个环节的基础上加入科技和资本，能够更好推进当前低碳经济和 数字经济 发展。第一个小循环为产品、交易、市场主体的小循环，资管机构要创设更多产品，借助证券公司及资本市场的交易功能，让更多主体借助交易来缓释风险、强化资源配置；第二个小循环为研究、资产管理、财富顾问的小循环，资产管理机构要用好外部研究资源，借助买方财富顾问业务的崛起来推进国内资产管理机构进一步做大做强，推进居民储蓄向投资转变，发挥资管机构在资本市场的蓄水池作用。

兴银 理财 总经理汪圣明认为， 银行 理财子公司要做好现有的间接融资下个人客户、储蓄资金之间的桥梁，将资金通过 银行 理财产品有序引入资本市场，推进多层次资本市场持续扩容。

（文章来源：上海证券报）