朗姿股份 (002612)9月9日晚间 公告 ，公司全资孙公司北京朗姿医管拟以现金方式，收购芜湖博辰五号股权投资合伙企业(有限合伙))(下称“博辰五号”)持有的昆明韩辰 医疗美容 医院有限公司(下称“昆明韩辰”)75%股权，交易价格1.58亿元。

针对上述收购行为，深交所于9月13日向 朗姿股份 下发了关注函。

据 朗姿股份 公告，公司实际控制人申东日和申今花所控制的韩亚资管持有博辰五号0.2494%份额并担任其执行事务合伙人及 基金 管理人，且公司作为有限合伙人之一持有博辰五号49.8753%的份额。

博辰五号主要从事 医疗美容 领域及其相关产业的未上市公司股权投资业务。2021年2月，博辰五号以现金方式受让芜湖扬讯持有的昆明韩辰65%股权，交易对价约为1.17亿元。2022年6月，博辰五号以现金方式受让芜湖成中持有的昆明韩辰10%股权，交易对价约为1950万元。

在9月13日的关注函中，深交所请朗姿股份结合公司主营业务构成、未来发展规划、昆明韩辰主营业务、核心竞争力以及行业发展趋势等因素，说明公司出资设立有限合伙企业分别收购昆明韩辰65%和10%的股权后，又进一步出资从关联方博辰五号受让昆明韩辰控股权的原因、必要性与合理性。

朗姿股份公告显示，昆明韩辰2021年及2022年上半年 营业收入 分别为1.67亿元和9564万元， 净利润 分别为-1866万元及695万元。有鉴于此，深交所请朗姿股份结合昆明韩辰最近三年又一期营业收入、净利润和扣除非经常性损益净利润金额，说明其盈利状况是否具备稳定性、可持续性。同时，朗姿股份需要说明昆明韩辰最近三年又一期毛 利率 变动情况，并结合昆明韩辰业务类型、产品价格变动、成本费用构成等因素，分析毛 利率 和净利润波动的主要原因，并对比同行业可比公司同类业务的毛利率、净利润及其变动情况，分析说明昆明韩辰毛利率和净利润是否处于合理水平，是否符合行业发展趋势。

据朗姿股份公告，本次交易存在 业绩 承诺及补偿安排，博辰五号承诺昆明韩辰2022年度、2023年度、2024年度经审计扣非后的净利润分别为不低于1482万元、1605万元及1633万元，累计不低于4720万元。

对此，深交所请朗姿股份说明本次交易业绩承诺设置的参考依据，并结合昆明韩辰历史经营和业绩情况、未来发展规划和行业发展趋势等，说明业绩承诺设置的合理性，分析业绩承诺的可实现性，并充分提示相关风险。同时，请朗姿股份结合博辰五号的主要资产、债务和资金状况，说明其关于业绩补偿义务的履约能力。

除此之外，深交所还请朗姿股份说明昆明韩辰及其从业人员是否具备 医疗美容 服务及产品生产销售的相关资质，业务开展是否合法合规，是否符合相关行业监管规定和要求，是否存在医疗事故或纠纷及相关诉讼仲裁情况，是否存在虚假宣传，是否存在医美贷等消费分期金融产品等情况，最近五年是否受到行业相关主管部门的行政处罚等。

（文章来源： 证券 时报·e公司）