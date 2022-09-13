新金路(000510):参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 时间：2022年09月13日 18:07:21 中财网 原标题: 新金路 :关于参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

证券简称： 新金路 证券代码：000510 公告编号：临2022-40号 四川 新金路 集团股份有限公司

关于参加四川辖区上市公司2022年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，四川 新金路 集团股份有限公司

（以下简称“公司”）将参加由四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2022年 9月 16日（星期五）15:00-17:00。届时公司董事、总裁彭朗先生，公司副总裁、董事局秘书张振亚先生，财务总监杨文毅先生将在线就公司发展战略、经营状况、公司治理、风险防控、投资者保护等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告

四川 新金路 集团股份有限公司董事局

二○二二年九月十四日

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