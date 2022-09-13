金时科技(002951):参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 时间：2022年09月13日 18:03:35 中财网 原标题: 金时科技 :关于参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码：002951 证券简称： 金时科技 公告编号：2022-047

四川 金时科技 股份有限公司

关于参加四川辖区上市公司 2022年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，四川 金时科技 股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会四川监管局、四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2022年9月16日（周五）下午14:00-17:00。

届时公司高管将在线就公司2022年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

四川 金时科技 股份有限公司

董事会

2022年 9月 14日 中财网