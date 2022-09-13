国光股份(002749):参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 时间：2022年09月13日 17:31:58 中财网 原标题: 国光股份 :关于参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码：002749 证券简称： 国光股份 公告编号：2022-060号 债券代码：128123 债券简称： 国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2022年9月16日（星期五） 15:00-17:00。届时公司董事长/总裁颜亚奇先生、董事/董事会秘书/副总裁何颉先生、财务总监庄万福女士将在线就公司发展战略、经营状况、公司治理、风险防控、投资者保护等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2022年9月14日

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