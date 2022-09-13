川发龙蟒(002312):参加2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 时间：2022年09月13日 16:31:56 中财网 原标题: 川发龙蟒 :关于参加2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码：002312 证券简称： 川发龙蟒 公告编号：2022-139 证券代码：002312 证券简称： 川发龙蟒 公告编号：2022-139 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2022年 9月 16日（周五）14:00-17:00。届时公司董事长毛飞先生，董事、总裁朱全芳先生，董事、董事会秘书宋华梅女士及财务总监朱光辉先生将在线就公司 2022年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年九月十三日

中财网

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