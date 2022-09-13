四川美丰(000731):参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 时间：2022年09月13日 17:06:34 中财网 原标题: 四川美丰 :关于参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码：000731 证券简称： 四川美丰 公告编号：2022-59

四川美丰 化工股份有限公司

关于参加四川辖区上市公司 2022年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流， 四川美丰 化工股份有限

公司（以下简称“公司”）将参加由四川证监局、四川省上市公司

协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年四川辖区

上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景

路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财

经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2022

年9月16日（星期五）15:00～17:00。届时公司高管将在线就

公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资

者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃

参与。

特此公告。

四川美丰 化工股份有限公司董事会

二〇二二年九月十四日

中财网