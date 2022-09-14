控制权之争仍“悬而未决”，公司实控人却失联了。

近一个月涨幅翻倍的大牛股 ST曙光 (600303)9月13日晚间发布 公告 称，自2022年8月中旬以来， 公司不能与实际控制人张秀根取得联系，但与控股 股东 华泰汽车集团有限公司沟通正常。

ST曙光 表示，公司实际控制人张秀根未在公司担任职务，也不参与具体生产经营活动。公司目前一切生产经营情况正常，各项工作有序开展。

ST曙光 公告

收到上交所监管函，说明控股股东应当自查并说明，是否存在张秀根失联相关信息泄露的情形。

ST曙光收监管函：要求尽快核实实控人失联具体原因

当日晚间，ST曙光同时公告称，公司收到上交所出具的《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司实际控制人失联相关事项的监管工作函》。

具体来看，上交所明确监管要求如下：

鉴于公司实际控制人失联事项对投资者影响重大，市场关注度较高，且公司股价近期波动较大，公司应当尽快核实无法与实际控制人张秀根取得联系的具体原因，以及张秀根目前的具体情况，公司控股股东华泰汽车集团有限公司应当明确说明无法与张秀根取得联系的具体时间。

2022年8月12日以来，公司股价累计上涨105.11%，明显高于同期市场整体水平。公司应当全面自查相关信息知情人买卖股票的情况。公司控股股东应当自查并说明，是否存在张秀根失联相关信息泄露的情形。

前期公告显示，你公司2022年上半年实现归属母公司股东的 净利润 -1.05亿元，控股股东华泰汽车集团有限公司、第二大股东深圳市中能绿色启航壹号投资企业(有限合伙)持有公司股份将被司法拍卖。你公司应当充分揭示在生产经营、公司治理、股东结构等方面存在的风险，明确投资者预期。

实际控制人失联相关事项对投资者预期影响重大，公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东应当审慎核实相关事项，依法合规履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。

控股权之争“悬而未决”

资料显示，ST曙光成立于1995年12月，注册地址位于辽宁省丹东市，是以整车、车桥及零部件为主营业务的跨地区的企业集团，拥有“黄海”汽车和“曙光”车桥两大产品。

财报显示，ST曙光2022年上半年经营 业绩 出现亏损。目前，ST曙光与公司部分中小股东之间因关联收购争议及由此所引发的控制权之争仍“悬而未决”，大股东及二股东所持股份也面临司法拍卖。

早前，ST曙光公告称，公司拟出资1.32亿元从控股股东华泰汽车子公司天津美亚 新能源 汽车有限公司手中收购奇瑞S18(瑞麒M1)、S18D(瑞麒X1)车型的技术，用于开发生产纯电动轿车及SUV，加快纯电动乘用车项目进展。公开信息显示，这两款车型均为奇瑞于2008年-2012年开发上市的小型经济型燃油车，目前已经停产多年。

对于该收购事项，ST曙光表示，所涉相关车型技术成熟稳定，在A00级别电动车市场增长的大环境下，该产品具备一定竞争力，预期会取得市场认可。但部分中小股东对此并不认同，认为购买的两款车型停产多年，产品竞争力不明，能否实现正常生产存在不确定性。

为此，部分中小股东选择通过召集临时 股东大会 的方式进行维权。

控股股东股权拍卖或存变数

值得关注的是，ST曙光在公告中称，公司实际控制人无法取得联系的状态，对于公司《ST曙光关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告》描述的控股股东华泰汽车集团有限公司持有公司的97895000股无限售流通股拍卖结果的影响具有不确定性。

这一公告发布于9月5日，当时，ST曙光在公告中称，控股股东华泰汽车称，听闻法院于8月31日发布了《辽宁省锦州市中级人民法院关于拍卖被执行人华泰汽车集团有限公司持有的辽宁曙光汽车集团股份有限公司97895000股股票的公告》，计划在2022年10月10日上午10:00开始对华泰汽车持有的97895000股曙光股票进行拍卖。

华泰汽车称，法院执行法官既未向其送达任何法律文书，也未征询过任何对于股票价值评估的意见，未对其所持曙光股票的价值评估进行通知，更未告知将进行拍卖的公告的事项；法院执行法官既未对华泰汽车生效裁判文书项下的任何抵押担保财产启动评估程序，也未进行优先拍卖，就直接进行曙光股票的拍卖。公司将启动相关法律程序，维护自身的合法权益。

斩获18个涨停板，股价1个月涨幅翻倍

中秋节后的第一个交易日，ST曙光延续上涨行情。截至9月13日收盘，ST曙光再次涨停，报价7.22元，创历史新高，总市值48.78亿元。

自8月12日至9月13日，在近22个交易日中，ST曙光斩获18个涨停板，股价累计涨幅达105.11%。

（文章来源：读创）