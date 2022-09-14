沃尔沃汽车将于北京时间9月21日下午3点通过Youtube宣布其未来几年的电气化计划，为2022年第四季度推出全新全电动SUV开始倒计时。为此‬，包括‬沃尔沃汽车亚太区‬总裁‬袁小林‬在内‬全球主要市场‬负责人‬已经抵达‬瑞典‬哥  堡‬，在‬9月‬  密围绕这一  型‬向‬不同市场‬做‬密切沟  ‬。

沃尔沃汽  首席执行官公开‬表示‬：“沃尔沃汽  的新时代将从9月21日  始，届时我们将开始推出全新全  动旗舰SUV。”

到2030年，  尔沃计划只销售纯  动汽  ，并逐步淘汰其全球组合  的所有内燃机汽车，包括2021年初宣布的  合动力汽车。

 尔沃  车‬CEO‬补充说，新时代将由“核心计算技术，  一代  气化和新的  全标  ——由LiDAR  动”来定义。沃尔  汽车‬在2021年10月注册  名为“Embla”的全  动车型，预计将提  双向  电和Vehicle to Grid（V2G）技术。

沃尔  设计总监Robin Page  评价Concept Recharge的内  时，对最终  本的技术进  了改进，同时提到  所选  材料  可持续性。“内饰融合了  们最  的用户体验技术与  观、可持续和天然  材料。室内  每一  部分都像一件艺术品，可  单独作为一  独立  家具  房间里，”佩奇说。

按照沃尔沃汽  计划，到2025年，预计纯电  车销  达到总销量  50%以上；到2030年，沃尔沃停产燃油  只销  电动  。

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