沃尔沃汽车将于北京时间9月21日下午3点通过Youtube宣布其未来几年的电气化计划，为2022年第四季度推出全新全电动SUV开始倒计时。为此，包括沃尔沃汽车亚太区总裁袁小林在内全球主要市场负责人已经抵达瑞典哥 堡，在9月 密围绕这一 型向不同市场做密切沟 。
沃尔沃汽 首席执行官公开表示：“沃尔沃汽 的新时代将从9月21日 始，届时我们将开始推出全新全 动旗舰SUV。”
到2030年， 尔沃计划只销售纯 动汽 ，并逐步淘汰其全球组合 的所有内燃机汽车，包括2021年初宣布的 合动力汽车。
尔沃 车CEO补充说，新时代将由“核心计算技术， 一代 气化和新的 全标 ——由LiDAR 动”来定义。沃尔 汽车在2021年10月注册 名为“Embla”的全 动车型，预计将提 双向 电和Vehicle to Grid（V2G）技术。
沃尔 设计总监Robin Page 评价Concept Recharge的内 时，对最终 本的技术进 了改进，同时提到 所选 材料 可持续性。“内饰融合了 们最 的用户体验技术与 观、可持续和天然 材料。室内 每一 部分都像一件艺术品，可 单独作为一 独立 家具 房间里，”佩奇说。
按照沃尔沃汽 计划，到2025年，预计纯电 车销 达到总销量 50%以上；到2030年，沃尔沃停产燃油 只销 电动 。
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