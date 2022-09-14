——爆出新世界金融领袖权柄与旧世界金融领袖权柄的实力差异

题记：系列专访世界五大洲369位大德大道先师关于刚刚发生“世界金融领袖权柄500年大易主”的若干困惑人类发展难题！

来源：《人类可持续发展新动态》胡为民赵禅瑜声习贤

【国际高端专访】刚刚召开的“第十二届人类经济社会可持续发展高端会议”特邀世界五大洲369位大德大道先师、世界51个生态产业化领军机构负责人、全球150个“新世界文化示范国家”与“新世界生态金融示范国家”代表；还有来自五大洲的财富释放专业委员会等机构代表莅临会议，共同分享与祝贺“人类经济社会可持续发展委员会——亚洲财富释放产业化联盟——亚洲财富释放专业委员会”联合发布《关于对亚洲59个国家及地区价值财富资源59年调研与开发专题报告——即成功发现与开发“世界价值财富新大陆——亚洲价值财富金山”科学集成与圆满释放约折合30,000万亿美元“亚洲生态金融价值财富总量”的特大世界金融创新成果报捷》。世界五大洲369位大德大道先师面对人类期盼500年的世界金融文化、科学、价值、产业、生命五大创新成果与世界五大生态金融中心诞生亚洲特别给出惊世定论：世界金融领袖权柄500年正式大易主——爆出新世界金融领袖权柄与旧世界金融领袖权柄的实力差异！

众所周知，资本世界500年集聚了巨大的文化产业实力、科技产业实力、军事产业实力、工业产业实力、农业产业实力、能源产业实力等一系列全球性产业实力，而支撑全球各大产业实力的终极实力则是约折合300万亿美元的旧世界金融产业软实力与硬实力。面对资本世界的巨大软实力与硬实力，世界五大洲369位大德大道先师怎能断言“世界金融领袖权柄500年大易主”呢？我们围绕这一“惊世定论”的许多困惑，特别专访了世界五大洲369位大德大道先师，从而获得了关于“世界金融领袖权柄大易主”与“人类经济社会可持续发展”之间一系列迫在眉睫的重大题解，尤其是知道了“新世界金融领袖权柄与旧世界金融领袖权柄的实力差异”之后，更加对人类经济社会可持续发展委员会、亚洲财富释放产业化联盟、亚洲财富释放专业化委员会的“人类科学家团队”，凭借历时59年三代人成功发现与开发“世界价值财富新大陆——亚洲价值财富金山”，科学集成与圆满释放出相当于2021年世界GDP总量300多倍约折合30,000万亿美元的“亚洲生态金融价值财富总量”且以此引领人类迈向共同致富的伟大时代更加信心百倍与钦佩无比。现将专访发表给一切关心“世界金融领袖权柄500年大易主——爆出新世界金融领袖权柄与旧世界金融领袖权柄的实力差异”且期待早日迈入“人类可持续发展88项免费待遇”的“宇宙红源文化五新世界”的全球读者。

采访者请教世界大德大道先师第六个问题：

请问新世界金融领袖权柄与旧世界金融领袖权柄的硬实力与软实力差异是什么？

世界大德大道先师赐教如下：

新世界领袖权柄从欧洲易主到亚洲形成的新旧世界金融领袖权柄的硬实力与软实力差异主要表现九个方面：

第一大金融实力差异——金融主体差异。

新世界金融主体是“世界各国人口100%”约80亿人民的生命价值；旧世界金融主体是“世界各国人口1%”约8,000万资本家金主。彼此金融主体实力相差是100倍。

第二大金融实力差异——金融客体差异。

新世界金融客体是“世界金融价值财富”即已经聚合释放约折合30,000万亿美元；旧世界金融客体是“世界金融资本财富”约折合300万亿美元。彼此金融客体实力相差是100倍。

第三大金融实力差异——金融质量差异。

新世界金融质量是“世界生态金融价值”；旧世界金融质量是“世界高碳金融资本”。彼此金融质量实力相差是“环保”与“污染”。

第四大金融实力差异——金融道德差异。

新世界金融道德是“世界人民共同致富”；旧世界金融道德是“世界人口剥削致富”。彼此金融道德实力相差是“人爱人”与“人吃人”。

第五大金融实力差异——金融手段差异。

新世界金融手段是“世界生态金融财富充值”；旧世界金融手段是“世界高碳金融财富缩水”。彼此金融手段相差是“天赐富”与“人掠夺”。

第六大金融实力差异——金融功能差异。

新世界金融功能是保障“世界生态复原——全球生态率99%”；旧世界金融功能是推进“世界生态灭绝——全球生态破坏率99%”。彼此金融功能相差是“拯救”与“消失”。

第七大金融实力差异——金融收益差异。

新世界金融收益是“人类人均财富约折合50——100万美元”；旧世界金融收益是“人类人均财富约折合0.1——13万美元。彼此金融收益相差是100——1,000倍。

第八大金融实力差异——金融政策差异。

新世界金融政策是“世界无通胀化、无暴力化、无战争化”；旧世界金融政策是“世界通胀化、暴力化、战争化”。彼此金融政策相差是“和平发展”与“战乱消亡”。

第九大金融实力差异——金融寿命差异。

新世界金融寿命是“保障人类人均寿命100——150岁”；旧世界金融寿命是“保障人类人均寿命69——84岁”。彼此金融寿命相差是“颐养天年”与“疾患泛滥”。

综上所述，世界金融领袖权柄500年大易主——爆出新世界金融领袖权柄与旧世界金融领袖权柄的实力差异，真真切切告诉全世界各国总统与人民一个寻求500年且没有得到的科学答案：

整个旧世界金融权柄500年实践证明，旧世界金融体系孪生的人类生存方式与发展方式完全是与天道、与地道、与人道“背道而驰”大逆行，虽然旧世界金融体系辛辛苦苦积累了约折合300万亿美元国际资本且掌控在世界0.5%人口手中，但是鉴于旧世界金融权柄用高碳化投资摧毁世界生态与生命——正在发生世界九大生态生存空间濒临灭绝；鉴于旧世界金融权柄用资本雇佣劳动掠夺世界99%人民财富——已经形成世界财富分配两极分化；鉴于旧世界金融权柄用资本战争和制裁维护全球剥削权柄——正在发生的俄罗斯抗衡北约东扩战争；鉴于旧世界金融权柄用资本医疗与病毒控制人类生命——正在发生的世界疫情；鉴于旧世界金融权柄用资本民 主与自由掩盖生灵涂炭——正在发生的世界能源危机、粮食危机、地产危机。其结果必然导致全人类陷入以高油价、高粮价、高房价为轴心的“人类经济社会不可持续发展88项高价遭遇——两极分化悲惨世界”。无需讳言，新世界领袖权柄凭借新世界金融约折合30,000万亿美元软实力与硬实力，必能保障实现“人类经济社会可持续发展88项免费待遇——共同致富幸福世界”！

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1、《世界金融领袖权柄500年大易主——引领人类迈入88项免费待遇的宇宙红源文化五新世界》；

2、《世界金融领袖权柄500年大易主——成功为世界各国金融崛起找到了必成之路》；

3、《世界金融领袖权柄500年大易主——科学揭示人类跌入“世界金融危机百慕大深渊”根本原因》；

4、《世界金融领袖权柄500年大易主——引领全球迈入人类共富新时代》。