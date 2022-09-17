心系投资者，携手共行动。9月16日下午，“2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动如期举行。在两个多小时的时间里，四川辖区上市公司高管通过网络在线交流的形式与广大投资者进行了真诚、热烈的沟通互动。

本次活动由四川证监局作为指导单位，四川省上市公司协会、四川省证券期货业协会、四川省投资基金业协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同主办，上海证券报等提供媒体支持。本次活动旨在积极推进上市公司合规体系建设和切实保护投资者的合法权益，助力辖区上市公司持续做好投资者关系管理工作和业绩说明会工作。

综合来看，各家上市公司与投资者利用网络在线交流形式，围绕发展战略、经营状况、公司治理、风险防控、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的话题，通过互动平台进行了“一对多”形式的沟通互动，充分展示了上市公司诚信、规范的投资者关系管理理念，进一步提高了信息披露透明度，另通过在线沟通广泛收集投资者信息需求，上市公司信息披露的有效性和针对性也进一步提高，切实维护了广大投资者的知情权。

值得一提的是，近期由于股指震荡，一些上市公司的股价、市值都不同程度的出现下跌，为此，多家上市公司高管通过本次活动来为投资者“打气”。 博瑞传播 总经理张涛表示，公司的股票价格受二级市场多重因素影响，但公司控股股东非常看好上市公司未来的发展，高度重视公司经营及股票市值，近年已两度启动并推进完成了增持计划。后续，控股股东亦将视其自身的资金情况、市场情况等多方面因素，决定是否继续启动新的增持计划。

与之类似， 卫士通 总经理仲恺也回复投资者称，股价涨跌受多方面因素影响，一时的涨跌并不能真实反映公司的经营状况，公司目前经营状况一切正常，公司也将持续通过多种方式加强投资者沟通工作，向投资者正确传递公司价值。

统计显示，本次活动共有 90家上市公司 在线接待了投资者，相关高管团队就投资者所关心的问题与投资者进行了广泛、坦诚、具有积极意义的沟通。至活动结束，上市公司共计收到 各类问题2466道，回答2316道，回复率达到93.92%。

另据了解，作为本次活动的主办单位之一，上证所信息网络有限公司旗下的上证路演中心为上市公司提供各类说明会的全程支持与服务，今年已完成近3000场业绩说明会的活动支持工作并取得良好效果，为上市公司与投资者提供了高效便捷的互动渠道，助力上市公司质量提升。

校对：张 宇 责编：邵子怡

制作： 何永欣 图编：尤霏霏 总审读： 朱建华

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