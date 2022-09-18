转自：上海证券报

上证报中国证券网讯 9月17日，全国政协委员、上海新金融研究院理事长屠光绍在第四届中欧校友社会责任年会暨2022ESG高峰论坛上表示，践行ESG要过“五道关”：理念关、知行关、难易关、长短关、得失关。

第一关，理念关。屠光绍表示，理念是长期形成，具有深刻性、具体性和能动性的特征。践行ESG要以践行可持续发展的理念做支撑，而可持续发展的理念是经过长期形成的。“没有这样的理念是难以为继的，ESG道路是走不远的，也很难取得效果。”他说。

第二关，知行关。屠光绍认为，当前ESG投资或者可持续金融已成为金融界共识，但践行ESG是需要采取实际行动的，因此必须要过知行关。他认为，真正践行ESG必须采取行动，也就是要从我做起、从具体做起、从现在做起、从自己的事上做起，才能真正不断地走好践行ESG之路。

第三关，难易关。从全球发展情况来看，可持续发展不是简单的提倡，而是整个发展方式的重大转型。在屠光绍看来，践行ESG之路困难重重，主要体现在以下几个方面。首先，践行ESG意味着对路径依赖的转型，各个领域在能源生产和能源使用上的转型之路十分不易，且转型不可操之过急。其次，践行ESG也意味着企业发展方式的转型，从传统企业变成社会企业，具有更多的社会价值和社会功能。

此外，过去以财务语言衡量企业，加入ESG这个非财务语言之后，语言体系发生重大转变。并且ESG信息披露暂无统一标准，企业践行ESG没有可比性。因此，屠光绍认为，践行ESG之路需要大家形成合力，不断克服困难，共同迎接挑战。

第四关，长短关。“践行ESG之路是一条需要持续不断走下去的路，急功近利、临时抱佛脚是无法迈过长短关的。”屠光绍表示，企业各方面的转型：发展方式的转型、管理的转型、观念的转型，都是需要长期、不断地往前迈进，因此必须要做长期准备。

第五关，得失关。屠光绍表示，ESG转型的过程中有成本的上升，甚至还可能带来风险，必然有得失。因此，践行ESG这条路注定是充满选择性的纠结之路，所以必须要过得失关。

“ESG包括了环境气候、社会责任、公司治理，这些因素与企业收益的传导路径尚未明确。”他认为，企业ESG践行的好坏需要经过客观科学的评价，ESG成果优异的企业必定在可持续发展基础方面更为坚实。（张欣然 陈佳怡）