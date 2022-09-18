“ESG和气候因素将显著影响金融资产的定价，也将导致未来十年之内大规模资产重新配置。”MSCI ESG与气候研究部执行董事、亚太区主管王晓书表示。

9月17日举行的第四届中欧校友社会责任年会暨2022ESG高峰论坛上，王晓书表示，全球市场上ESG投资展现不断主流化的趋势，大型机构投资者越来越将ESG和气候问题看作取得长期稳健发展的关键驱动因素。随着2018年6月A股正式纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，中国上市公司也面临着全球机构投资者对其在ESG风险和机遇管理方面的全面考量。

全球投资者正在构建低碳投资组合

“全球大型投资者，尤其在新兴市场投资过程中重视风险防范，ESG可以给他们提供多一个角度全面评估，目标公司财务健康程度，同时越来越多的全球大型机构投资者也制定了自身ESG投资政策，在全球化的资本配置中尤为重视投资公司给环境和社会带来的影响。”王晓书表示，在这样的大趋势下，中国企业如果能够以ESG为抓手，提升内部能力，不仅能为企业长期高质量发展打下坚实基础，同时也能抓住资本市场对外开放的契机，打造吸引国际资金的核心竞争力。

重大ESG问题中，气候变化和双碳问题是目前最受全球投资者关注的议题之一。

世界经济论坛于1月11日发布《2022年全球风险报告》指出，除了仍在肆虐的新冠疫情，2022年全球面临的主要风险还包括气候行动不力、社会鸿沟扩大、网络风险加剧和全球复苏失衡。

苏黎世保险集团首席风险官彼得·吉热在报告中指出，气候危机仍然是人类面临的最大长期威胁， 若未能对气候变化采取行动，全球国内生产总值可能缩水六分之一。

聚焦气候领域，王晓书表示，企业和投资者需要关注转型风险和实体风险两方面的影响，转型风险主要考虑碳中和、碳达峰政策，各级政府引入新的政策和法规，推动践行低碳转型，可以给企业带来影响也会带来机遇。实体风险需要更多考虑极端天气，如高温、极寒、大雨大雪等对不同企业带来的影响。

MSCI发布的全球净零追踪报告发现，2019~2020年间，全球市场ESG可投资市场中只有39%的上市公司碳排放降低程度符合全球气候协定1.5度目标。

“如果全球企业实现该目标，所有上市公司必须在未来几十年内每年降低8%~10%的碳排强度，这是巨大的挑战。”王晓书说，投资者正在积极构建低碳和可持续的投资组合，希望识别出碳中和进程当中的服务和产品提供者，寻找在低碳转型进行当中的积极参与者。

MSCI中国指数的成分股分析显示，风险最大的行业——能源或电力行业，也是利用低碳技术增长机会潜力最大的行业，这些绿色领域的科技专利和研发投入将成为赋能企业未来绿色转型的重要力量。

企业践行ESG好，效益也更好？

近年来，ESG信息披露渐成全球趋势，在政策和监管的持续推动下，A股上市公司ESG信息披露水平逐年提升，主动进行ESG信息披露的上市公司数量和比例逐年增加。

近日，中国上市公司协会发布的《2021年度A股上市公司ESG信息披露情况报告》（下称《报告》）显示，截至2022年4月30日，披露2021年社会责任报告的上市公司共有1366家（剔除2022年新上市的公司），占全部上市公司的29.42%，比2020年增加了2.52%。

图1/2 来源：《2021年度A股上市公司ESG信息披露情况报告》 发布社会责任报告的1366家上市公司中，有1157家上市公司发布了CSR报告，仅有178家上市公司发布了ESG报告。不过，《报告》称，随着ESG 理念的逐渐深入，投资者对上市公司的ESG披露有更高期望，预计未来会有更多的上市公司以ESG报告的形式发布。

从发布报告板块来看，受不同板块监管制度和规则影响，沪市主板的发布数量和发布率均最高，发布数量达到714，发布率达到43.48%。其次是深市主板，发布数量达到420，发布率达到28.67%。

图2/2 来源：《2021年度A股上市公司ESG信息披露情况报告》 安永大中华区金融服务可持续发展服务合伙人李菁表示，披露社会责任报告的比例不是特别高，也和目前政策鼓励为主有关系。但是证监会下设的19大行业绝大部分头部企业都发布了ESG报告，而且头部企业发布的报告质量、数据是非常好的。中小企业、民营企业以及其他的科创企业也在不断地进步当中。

对于拟上市企业、中小企业来说，李菁表示，也要提前做好ESG的积累和准备。“ESG的发展其实是一道非常有效的管理工具，企业家应该左手抓财务价值，右手抓非财务价值，财务价值来自于三张报表，非财务价值来自于ESG表现。”

全国政协委员、上海新金融研究院理事长屠光绍表示，践行ESG要过“五道关”：理念关、知行关、难易关、长短关、得失关。

屠光绍表示，从全球发展情况来看，可持续发展是整个发展方式的重大转型。践行ESG意味着对路径依赖的转型，各个领域在能源生产和能源使用上的转型之路十分不易，且转型不可操之过急。其次，践行ESG也意味着企业发展方式的转型，从传统企业变成社会企业，具有更多的社会价值和社会功能。此外，过去以财务标准衡量企业，加入ESG这个非财务语言之后，语言体系发生重大转变。并且ESG信息披露暂无统一标准，企业践行ESG没有可比性。因此，屠光绍认为，践行ESG之路需要形成合力，不断克服困难，共同迎接挑战。

对于践行ESG好的企业效益、收益也更好的说法，屠光绍表示自己不太同意这一结论。在他看来，ESG包括了环境气候、社会责任、公司治理，这些因素如何传导到企业收益的，目前的数据还不够充足，模型也不完善。但是，ESG做的好的企业，可持续发展基础一定更为坚实，而这是有正效应的。

责任编辑：王翔