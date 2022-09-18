中国国家主席习近平近日出访中亚，国内各界和官媒连连追捧。不过，观察人士说，习近平此次中亚行凸显出的真相是，中国在国际社会上已经没朋友，有的只是“这些缺钱的丐帮兄弟”。他们说，这次习近平大洒币的力道比往年弱，但在中国经济走滑下滑之际，他拿纳税人的血汗钱，换取到的只有个人在“丐帮兄弟”间的声望，以及中亚各国人民不断升高的排华效应。

习近平于9月14日到16日出访哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦两国，并出席上海合作组织峰会，这是他自新冠疫情爆发两年多来，首次踏出国门。

习近平出访前，中国外交部发言人毛宁于9月13日盛赞，这是“中方在中国共产党20大前夕开展的一次最重要的元首外交活动，充分体现了中方对上海合作组织(上合组织)和中哈、中乌关系的高度重视。”

中国境内官媒党媒则接力宣传习近平三天的“旋风外交”，其中，中国现代国际关系研究院欧亚所所长丁晓星9月15日也于《环球时报》撰文称，中国和中亚五国建交30年来，双边贸易额增长上百倍，2021年达500亿美元，“关系从零开始，一路向前，取得丰硕成果......中亚成为中国的‘战略伙伴区’，这在中国的周边绝无仅有。”

而哈萨克斯坦总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）更是锦上添花，于9月14日授予习近平 “金鹰”勋章，帮腔塑造他是“伟大领袖”的神话。

缺钱的丐帮兄弟

但中国境内一位因议题敏感而不愿透露姓名的政治评论员告诉美国之音，习近平主政下，中国在西方文明世界已经完全没有朋友，从美国、欧盟、加拿大、澳大利亚到日本等大国，都一一得罪了。而这次习近平的中亚行，除洒币换个人的声望外，更凸显出中国现在能结交的只有“这些缺钱的丐帮兄弟，包括朝鲜、伊朗和俄罗斯等”。

他说，习近平这次出访主要在巩固一带一路倡议。此一倡议2013年于哈萨克斯坦提出时，中国经济底子仍厚，还处于上升的发展势头，就算九年来大洒币600亿美元，换不来什么经济效益，也许还能换来区域影响力或军港和军事扩张的利益。

但美中交恶这四年来，中国现在的经济走滑下滑，面临内需不振等三重压力下，这位观察人士说，虽然习近平这一趟洒币的力道比往年弱，但中国人民反对继续搞一带一路的声音其实是很多的，因为，习近平“这边洒的是老百姓的血汗钱，(中亚)那边接触到的也是当权的权贵，靠花钱贿赂他们搞定这些项目，跟(当地)老百姓没关系，他当然反感，他反感是很正常的。”

习近平9月16日于上合组织元首理事会上宣布，中国将向中亚地区提供的援助，包括15亿人民币的粮食等人道援助、未来3年为上合组织成员国免费实施2000例白内障手术，5000个人力资源培训名额，并在未来5年培训2000名执法人员等。

位于台北的台湾国防安全研究院国家安全研究所副研究员侍建宇在接受美国之音采访时也说，一带一路实施9年来，包括中亚五国在内的沿路各国早就涌现高涨的排华声浪。

中国越洒币 中亚民众越排华

侍建宇说:“排华的问题在于基层社会拿不到一带一路投资项目的红利，也就是，投资下去了之后，当地人可能土地被征收了，环境被污染了，可是却没有找到一个更好的工作。塔吉克跟吉尔吉斯特别明显的例子，他们的人民年均所得大概就是1000多块美元。一个月才100多块美元的这种收入已经接近贫穷线。一带一路对社会草根来讲，并没有实质的帮助，真正拿到好处的可能是当地的高官或者企业，或者把一些回扣送回给了中国，在这个情况之下，他们当然反华。”

俄罗斯大报《独立报》2018年中旬也曾引述哈萨克的一份民调指出，一带一路滋生腐败、破坏生态，中国洒的钱越多，当地人民越反感，哈萨克民众反对中国移民的民意占比，已从2007年的18%，大幅上升到2017年的46%。

侍建宇说，除了一带一路红利没有进入草根社会，中亚地区人民非常不满中国对新疆维吾尔族的迫害，因此，两项因素加乘下，他们对中国官方和人民的厌恶感越来越高。

侍建宇认为，习近平近期在中亚地区的最大突破来自有关国家达成协议，建设长达500公里的中吉乌铁路。他说，此倡议提出20年来，俄罗斯一向反对，因为被排除在中国通往欧洲的经济利益之外。不过，随着俄罗斯总统普京点头同意，未来2-3年内，中国连结吉尔吉斯，直达乌兹别克的铁路顺利建成后，将被习近平列为一带一路的具体成绩，让他可以对内宣称，中国货物可以直通欧洲，节省至少一周的运输时间。

一带一路近10年 中亚国家陷债务深渊

不过，侍建宇说，就算铁路建成了，中亚对中国经济只有杯水车薪的效应，但一带一路却让中亚各国已深陷债务陷阱，以吉尔吉斯坦和塔吉克斯坦为例，这两个国家根本无法偿还欠中国的债务，未来只能沦为中国的附庸国。

综合媒体报道，吉尔吉斯坦约欠中国18亿美元，塔吉克斯坦则欠中国进出口银行11亿美元。土库曼今年6月虽宣称已还清欠中国的81亿美元债务，但多是以出口天然气等产品来抵债的。

侍建宇说，习近平此次出访中亚，主要在拉拢哈萨克斯坦和乌兹别克，未来或许可能兴建中吉乌铁路的支线，直达哈萨克斯坦。

他还说，中俄在中亚地区的利益有冲突，互争霸权。虽然中国过去一向让俄罗斯负责该区的安全防务，但近几年，中国和中亚各国暗中出现双边的军事和轻型武器的合作。

侍建宇说:“中国成立了十几家私人的安全保护公司，这私人安保公司的骨干基本上都是退伍的解放军或者公安或者警察，也就是说，他们是脱掉制服的武装人员。这些安保公司在吉尔吉斯、在塔吉克基本上已经横行无阻，他们只是没有穿制服而已，等于他们也把当地的日常生活、社会型态摸得很清楚。哈萨克有些顾虑，所以哈萨克做出了一些限制。未来，如果俄罗斯愿意松手说，(中亚)国防安全，它不要全部说它的势力范围的话，中国随时可能把这些穿着便服的武装人员，再穿上制服就可以了。”

中国经济走滑下滑 无力大洒币

一带一路迈入第十周年，部分观察人士说，中国的经济前景严峻，已经玩不起这种用大洒币来换取国际影响力或习近平个人声望的游戏。

美媒《华尔街日报》9月2日引述多位经济机构的预测称，中国经济受到清零政策、楼市低迷等冲击，已经不可能于2030年前超越美国，成为全球第一大经济体。

该报道引述英国凯投宏观(Capital Economics)的预测称，中国经济于2030年将达到约相当于美国经济87%的规模，但基于劳动人口和生产力疲软等因素，将于2050年跌到只有美国经济81%的规模。

另外，报道引述澳大利亚智库洛伊研究所（The Lowy Institute）的预测称，中国从2021年到2050年间每年平均只有2-3%的经济成长率，远低于中国政府今年所设定的5.5%成长目标。

国力走弱 人民币兑美元贬破7

位于中国河北的金融学者贺江兵也直言，受到清零政策的人为政策冲击，中国经济的走滑态势非常严峻。他说，他对人民币近日兑美元的汇率贬破7的走势尤其不乐观，因为，从四大影响人民币汇率的基本面看来，人民币还会长期走贬。

贺江兵告诉美国之音：“第一，经济发展的态势，中国的经济在下滑，是人为制造的下滑，这个现在没有排除，这个非常明显。第二个，就是中美两国的央行的货币政策是背离的。”

贺江兵说，美国经济走强，美联储透过连续升息来抑制通胀，他预估，下周预估还要加息75个基点。但中国央行却逆向持续降息，扩大两国资金的利差，将促使外资更进一步流出中国，也会助长美元升值。

另外，他说，中国与国际大国交恶的前提下，又和俄罗斯结盟，还在台海引发战事恐慌，外资近期撤离中国市场的趋势明显，也带动人民币走贬的力道，这从中国经常贸易的外汇入帐仍多，但外汇储备却减少的趋势看得出外资近期流出非常快。

最后，从购买力平价(PPP)的比较来看，贺江兵说，人民币被高估，未来长期走贬才是合理的趋势。他说，简单以iPhone14的售价来看，在美国卖1000美元，却在中国卖1万人民币，人民币兑美元的合理汇率应持续贬直到1美元兑10-14元人民币之间。

他说，中国央行有能力阻止人民币继续走贬，一如2014-2015年间的作法，只要抛售上万亿美元，就可以阻贬，或是在境内祭出限制个人换汇的行政手段，虽然这手段很难持续。