環保慈善機構Redress致力向各地設計師推廣循環再造理念，希望藉此解決時尚產業的浪費問題。在「創意香港」的贊助下，Redress繼續舉辦設計大賽，今年全球共有四十七個國家的設計師參賽。總決賽入圍十強的香港區代表林智富（Patrick Lam），是位二十八歲的時裝設計師，雖然年紀輕輕，卻已意識環保對時裝行業的重要，他的參賽系列名為「The Mods」，尋找被廢棄的布料做素材，為可持續發展盡一分力。

布辦做衫 減少浪費

時裝結合創意與實用於一身，然而在Fast Fashion感染下，時裝也變成加快污染環境的產物。根據環保署統計，香港每日紡織物棄置量高達390公噸，相等於每分鐘丟棄約1,580件T恤。究竟怎樣才能改變時裝業浪費，創造更好的未來？環保慈善機構Redress便在這個願景下成立，創辦人Christina Dean希望向世界各地的新進時裝設計師，推廣可持續設計理念及技術，讓時裝循環再用可以發展起來。

Redress每年均舉辦設計大賽，邀請世界各地的設計師參加，今年因應疫情關係，以「全球同步直播」形式進行。林智富（Patrick Lam）是香港區唯一進入總決賽的代表，他擁有英國諾丁漢特倫特大學時裝設計榮譽學位，以及香港設計學院時裝設計高級文憑，由二十四歲開始，已投入時裝行業，坦言最初只醉心設計自己喜愛的服飾，但後來意識到時裝產業對地球環境造成負擔，故嘗試用不同方法減少浪費。Patrick說道︰「例如我去深水埗尋找被廢棄的布料做衫，避免浪費地球資源。也會將舊牛仔褲改裝成牛仔布袋，既耐用又響應環保。」

深受英國摩德（The Mod）次文化的軍裝大衣及長褲影響，林智富設計了「The Mods」系列參加「Redress設計大賽」，將大衣結合西裝及牛仔服元素，所有素材均來自搜集得來的廢棄布辦或成品樣辦衣，例如一些以耐用棉布及尼龍製成的針織衫、衞衣及褲子。Patrick續說︰「大家平日不在意衣服的質量，只留意潮流風格，可能只穿一季便棄掉。我這次參賽系列以長青的軍裝為設計藍本，務求令衣飾的壽命更長久。」Patrick最喜歡參賽系列中的一件黃色夾克，這件外套以耐穿的尼龍衫及聚酯氈再造而成，貫徹可持續發展的理念。

樣品拼湊 耐穿美觀

今屆設計大賽的冠軍，是來自意大利的Federico Badini Confalonieri，他的作品同樣從樣品廢料和針織布料升級再造，因此有不少拼湊而成的圖案，時尚與環保兼備。Federico雖然因疫情不能來港，但亦發表了得獎宣言︰「這個獎的意義遠大於輸贏，將給我更多的精力和決心去打造一個可持續發展的時尚產業。作為環保設計師，我們不僅是在競賽，賽後的設計工作才是真正的開始。」正所謂「涓滴成河」，只要大家齊心支持可持續時裝，便可為地球環保出一分力。