癌症在香港是頭號殺手，根據衞生署統計，2020年所有登記死亡的人數當中，有29.2%死於癌症。不過，國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）最新一份研究報告指出，近44%的癌症是可預防的，同時公佈最常見的7大致癌原因。

該份研究報告於上月刊登，分析了由2010年至2019年間，涉及204個國家，共23種癌症及34項風險因素的統計數據。研究人員發現，在2019年全球約1,000萬宗癌症死亡案例之中，有445萬宗是由已知風險因素所致，佔整體數據達44.4%。這代表，其實有44%以上的癌症是可預防的。

7大致癌原因

報告指出，以下是最常見的7大致癌原因：

研究續指，對於男性來說，吸煙是致癌的最大原因，佔整體人數中的33.9%；其次是飲酒、不健康飲食、空氣污染、肥胖（BMI過高），分別佔比例約7.4%、5.9%、4.4%、4.3%。

而對於女性來說，吸煙同樣是致癌的最大原因，佔整體人數中的10.7%；其次是不安全性行為、不健康飲食、肥胖（BMI過高）、空腹血糖過高，分別佔比例約8.2%、5.1%、4.7%、3.6%。研究亦表示，2019年約有50.6%死於癌症的男性病人及36.3%的女性病人，都與以上可預防的癌症風險因素有關。

研究共同作者之一兼美國華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究所所長Christopher Murray說，吸煙一直被視全球致癌的主要因素，強調這次研究有助各國政府正視致癌風險因素，努力減低患癌及致死的問題。

26種防癌食物

維持健康飲食，有助預防癌症。美國癌症研究所（American Institute for Cancer Research）網站曾表明，以下26種食物均有助預防癌症，包括蔬菜、水果、堅果類等，不妨多吃：

蘋果（圖片來源：iStock）

蘆筍（圖片來源：iStock）

藍莓（圖片來源：iStock）

西蘭花及十字花科蔬菜（圖片來源：iStock）

抱子甘藍（圖片來源：iStock）

紅蘿蔔（圖片來源：iStock）

椰菜花（圖片來源：iStock）

車厘子（圖片來源：iStock）

咖啡（圖片來源：iStock）

蔓越莓（圖片來源：iStock）

亞麻籽（圖片來源：iStock）

蒜（圖片來源：iStock）

西柚（圖片來源：iStock）

葡萄（圖片來源：iStock）

羽衣甘藍（圖片來源：iStock）

橙（圖片來源：iStock）

豆類：乾豆、豌豆和扁豆（圖片來源：iStock）

紅桑子（圖片來源：iStock）

大豆（圖片來源：iStock）

菠菜（圖片來源：iStock）

南瓜（圖片來源：iStock）

士多啤梨（圖片來源：iStock）

茶（圖片來源：iStock）

番茄（圖片來源：iStock）

核桃（圖片來源：iStock）

全穀類食物（圖片來源：iStock）

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