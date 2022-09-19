【記者柯宗鑫報導】前陣子颱風雖然過門不入，卻也帶來豐沛的雨量，讓開始口渴的水庫補足水分。但是，天公不做美就讓人有點傷腦筋，有些家庭曬衣空間不足，好天氣還要煩惱空污問題，剛洗好的衣服越曬越髒甚至乾硬、變形。針對消費者的訴求，LG 提出以智慧科技打造的 LG 免曬衣乾衣機作為解決方案，並且攜手阿翰打造全新角色：氣象主播「尤衣思」，傳達無需顧慮四季變遷，可隨時擁有乾淨、蓬鬆衣物的訣竅。

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陽光曬過的被單衣物，總是有股難以抗拒的迷人清香，但在多雨潮濕的台灣，「好好曬衣服」，似乎成為眾多消費者日常生活中最難達成的願望之一。LG免曬衣乾衣機洞悉消費者需求，歸納出四大曬衣煩惱，除了氣象主播「尤衣思」外，更納入阿翰演活的房東太太、算命阿姨和允恩，逐一揭密雨季、豔陽、空污、室內潮濕致敏等曬衣煩惱。

LG免曬衣乾衣機屬於除濕式乾衣機，以雙迴轉變頻壓縮機確保穩定效能，樹立節能、便利及健康乾衣的新標準。同時擁有業界最大16公斤容量，任何大型寢具、織品、厚重衣物都可以輕鬆處理，即使遇上陰雨綿綿或惱人雨季，隨時都可開啟行程，不必擔心衣物無處可曬。

然而即使是好天氣帶著衣物棉被到室外曬，卻發現原本蓬鬆的毛巾變得硬梆梆，還越曬越髒！研究指出，陽光直射容易使衣物褪色、變形或僵硬；空氣中的致敏因子或灰塵，容易滲透衣物纖維，導致疾病或過敏症狀，讓看似輕鬆便利的室外曬衣，反倒處處充滿隱憂。

LG Dual Heat Pump 溫和除濕式乾衣有效減少衣物變形、恢復衣物蓬鬆，即使是精緻衣物，仍能給予溫和護理；智能感測乾衣功能可以偵測衣物濕度並調節乾衣時間，避免衣物過熱而受損，避免因曝曬室外導致衣物損傷的可能性。此外，季節轉換時期空氣污染嚴重，除了PM2.5、灰塵等，更伴隨著油煙、廢氣沾染以及蟲害，不僅傷害人體健康，也破壞寶貝衣物；LG免曬衣乾衣機搭載60度殺菌行程，經 Intertek 測試，使用過敏防護行程減少 99.9% 的細菌，雙重極細密濾網更能強力濾除衣物上沾附的細塵，不只護衣，也守護全家健康。

不只室外曬衣危機四伏，現代家庭因為空間受限，會將衣物晾在室內，而室內曬衣其實會提高室內濕度，讓衣物曬不乾、也容易滋生房東太太最擔心害怕的壁癌或黴菌，常見的過敏原塵蟎也容易在高濕度的環境下大量繁殖，導致過敏情況加劇。LG免曬衣乾衣機的殺菌效果，受BAF(英國過敏協會)國際認證，可減少99.9%細菌及居家塵螨，讓衣物從此「乾淨」，樹立健康新標竿。

台灣 LG電子董事長宋益煥表示：「台灣氣候潮濕，消費者時常面臨衣服曬不乾、越曬越髒等惱人問題。瞄準消費者痛點，LG免曬衣乾衣機利用溫和除濕式烘衣保護衣物，搭載60度殺菌行程，乾衣過程中可減少99.9%細菌及居家塵螨。LG免曬衣乾衣機讓曬衣不再受限於天氣，還可兼顧護衣、節省空間與電器使用安全，輕鬆打造舒適便利的居家生活。」