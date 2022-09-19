盤勢解析：

上週五適逢「四巫日」美股跌多漲少，惟有費半上漲 0.53%，今日台股開低震盪走低，航運類股殺聲隆隆，台積電 (2330-TW) 表現亦疲弱的情況下，終場大盤下跌 136.08 點，收在 14,425.68 點，成交量能持續萎縮。

觀盤重點：

台幣匯率續貶，今日又是股匯雙殺；從資金流向觀察，電子成交比重急凍來到 51.04%、航運業成交比重增至 15.9%，其中表現相對抗跌的族群為電器電纜，漲幅 0.61%、跌幅最重的族群為航運、生技醫療，跌幅 5.71%、2.94%；從籌碼面觀察，外資連四日賣超，今日再賣超 71.95 億，投信今日買超 11.00 億；從技術面觀察，目前仍為空方架構，距離關鍵點 14397 點僅不到 30 點的距離，持續關注此點位是否跌破。

華冠投顧 陳秀芳分析師特別提到由於市場靜待週四的 FOMC 會議，FedWatch 預測升息三碼機率達 82%，而台灣央行也將同日召開理監事會議，市場觀望氣氛濃，導致成交量能急凍。

另外，市場關注主管機關是否祭出「禁空令」，證交所董事長認為，目前台股基本面良好、公司治理及殖利率表現佳，且目前仍有一定量能的情況下，現在還不是實施「禁空令」的時機。

操作策略：

陳秀芳分析師表示近期向來表現較大盤強勢的 OTC，近日也出現較大賣壓，若跌破 187.14 點，即要留意整體架構轉弱，但由於匯率、外資動向皆不利台股後勢，且資金外流風險加速，台股仍屬於內資盤，時序即將來到九月底，除了留意投信季底作帳股外，仍可留意接下來營運展望無虞、有望成為資金避風港的族群，目前仍以生技、電動車族群為首選。

雖今日大盤大跌百點，陳秀芳分析師仍認為有許多績優好股買點已浮現，近日推出的小額付費體驗活動，預購「NO.12 選股妙方錦囊記」- 雙周報，仍如火如荼的進行中，明日 (13) 將熱騰騰出刊，投資朋友千萬把握這次優惠活動，因為之後可能停辦小額付費優惠。

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