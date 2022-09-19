【民眾網黃楸玲／台北報導】

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貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」111年3月8日擱淺在臺東富岡漁港外，於3月22日8時20分浮揚，由2艘大馬力拖船配合潮汐成功將該船拖淺，解除海上油污染危機。然而貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」船東積欠高額處理費，輪船滯留高雄港，聯利輪中國籍楊姓船長未經許可任意下船，已在航港局及相關單位預先部署警力監控下將其逮捕遣送返船。

交通部航港局9月19日表示，因聯利輪為外籍船舶、船上船員非我國國籍，有關船員薪資及遣返事，應由船旗國及船員母國介入處理，目前印尼駐台代表處已介入協助，其中針對船員薪資權益部分，業已委託法律扶助基金會協助。航港局也將持續協調船方代理繼續提供民生物資補給。

聯利輪船上計有16名船員，包括中國籍11人、印尼籍5人，該船船員主張船東未善盡薪資給付之責，要求立即離船。但依現行防疫規定，船員未經許可不得任意離船。為此，航港局已於9月5日專案簽奉疫情指揮中心核准可全數遣返，但依商港港務管理規則規定，停泊港內船舶需有1/3船員留守（以聯利輪而言需留守四名船員，艙面及輪機應各有1名甲級船員），其餘2/3船員即可安排遣返回國，但目前船上船員就留守船員尚未有共識。

由於聯利輪屬外籍船舶，船員均非屬我國國籍，依海事勞工公約，船員訴求欠薪及遣返費用是屬於船東責任，如船東置之不理，應由船旗國及船員母國介入處理，目前印尼駐台代表處已介入協助。至於民生物資部分，航港局也將持續協調船方代理繼續提供補給。雖然該船目前仍遭受貨方聲請假扣押，後續如經法院指定船舶保管人接管該船，所有船員即可全數遣返，航港局也將持續關注並適時給予協助。

聯利輪成功拖淺（圖：交通部航港局）

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