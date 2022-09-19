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（中央社記者張雄風台北19日電）環保署今天審查和平工業區環差案。環評委員認為，在當地發現多種珍稀植物及保育類動物，開發單位卻有「綠地改為綠能」的想法，要求說明棲地改為產業用地的合宜性，建議補充修正後再審。

行政院環境保護署今天召開「和平工業區開發計畫第四次環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議。開發單位表示，和平水泥工業區規劃將綠地變更為特種工業區，轉型為再生能源產業；另外預留環保設施用地。

與會的在地居民楊小姐表示，開發單位說將綠地還給村莊，但其實規劃「還給村莊的綠地」現在本來就是綠地，「還」只是假象；應該是要增加更多的綠地。

楊小姐認為，應該針對整個和平村的污染影響進行評估，和平村受到如和平火力發電廠、台泥和平廠及和平工業區影響，就算單一場域污染沒有超過總量管制，加起來對和平村就是很嚴重；她不滿強調「你知道和平村這20年來變得怎麼樣嗎」。

環評委員指出，就這次的報告中，發現在工業區克來寶段395、396、398土地發現多種珍稀植物及保育類動物，鄰近高灘地，具生態棲地及阻隔風沙等功能。

環委直言，工共公程應進行生態檢核，施工之前若發現生態敏感區，應有迴避、縮小、減輕、補償等措施，現在並沒有按這個精神去做；本案占全國的綠能比率非常小，卻一直有要將這塊綠地改為綠能的想法，「說白了就是要犧牲這塊地」。

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農委會林務局補充，開發單位都是以通案回覆生態保育項目，但應針對各物種補充具體生態保護對策；該地區發現6種不同的保育類野生動物，諸如食蟹獴、烏頭翁、台灣畫眉、小燕鷗、大冠鷲及環頸雉等，有鳥類、哺乳類，無法通案一次處理。

環委要求開發單位強化說明將保育動物珍貴棲地改為產業用地的合宜性；另外建議加強說明引進綠能產業類別（含再生能源發電及儲能設備等）；補充變更後對既有水文的影響；並補充補償對策及規劃植栽位置、種類及數量，新增植栽納入蝴蝶食草及蜜源植物。本案建議補充修正後再審。（編輯：李亨山）1110919