二十大前貴州大巴翻車 知情者揭實情 內部文件曝光

【新唐人北京時間2022年09月20日訊】中共二十大前夕，貴州貴陽一輛「清零」大巴半夜翻側，造成27人遇難，20人受傷。有知情者透露，遇難者來自同一小區，且所住樓棟無確診病例。此悲劇引爆民怨沸騰。隨後當局操控「輿論導向」的內部文件曝光。

知情者：死者所住樓棟沒有確診病例

9月18日2點40分左右，貴州黔南州三（都）荔（波）高速發生一起客車側翻事故。事發時，車上載有47人。截至18日12時，事故造成27人死亡，20人受傷。

據大陸財新網19日報導，事故車輛所載人員多數來自雲岩區向陽大院。向陽大院周邊小區多民高層居民表示，17日晚八九點鐘，他們看到許多向陽大院居民身穿藍色防護服，戴著口罩拿著行李在樓下匯聚，隨後登上大巴車。

家住向陽大院的貴陽人小雅（化名），是一名「90後」女孩，她在事故中不幸遇難。她的朋友周潔（化名）表示，17日晚上8點左右，小雅接到防疫人員通知說讓收拾東西，要出去隔離幾天，「小雅問為什麼，工作人員說是小區下面有污染源」，白天的時候，小雅說對面樓棟已經被貼了封條。

周潔說，小雅所在的樓棟沒有確診病例，但不清楚樓棟有沒有密接人員，她最多算是次密接。當晚，小雅和妹妹一起被拉走集中隔離，「她說整棟樓的人都被拉去隔離，很多人、很多車，陣仗很大」。小雅起初不知道目的地是哪兒，最後才聽說去荔波隔離。

小雅給周潔發送的信息顯示，大巴車當晚上10點多從貴陽出發，「穿了個藍色隔離衣，路上不開窗、不通風」。凌晨1點33分，小雅又給周潔發消息說「坐太久了，屁股都坐麻了」。

周潔表示，18日凌晨5點多起床後給小雅發消息，「她沒回我，我以為她已經安頓好睡覺了，中午11點多又發消息，她還是沒回我。下午1點半看到新聞的時候心裡咯噔一下，打電話過去電話就打不通了」。

18日下午4點多，周潔才從小雅的親人那知道了她去世的消息，小雅的妹妹腳受傷，沒有生命危險。

官方急刪帖 內部文件曝光

事發後，當地官方證實，這輛大巴為隔離人員轉運車輛，這些民眾被送往黔南州荔波縣隔離酒店進行隔離。此事件再度點燃輿論對中共極端「清零」防疫政策的不滿。

18日下午，貴州大巴翻車事件迅速成為微博上的熱門話題，但很快在熱搜中消失，網民的帖子也很快被刪除。

部分網友為了避免受到言論審查，在發文的時候刻意不提「貴州」、「高速事故」、「隔離轉運」，改以「我們都在車上」來暗喻，一方面批評當局矯枉過正的清零政策，一方面也為自身處境感到無力，意思是「我們都在車上，只是車還沒翻」。

隨後，中共貴陽市委宣傳部和貴陽市網信辦為了控制輿論，聯合發出《關於開展9·18特大交通事故與情導控工作的通告》的內部文件，該文件也隨即被曝光。

文中稱，「為提高輿論導控工作效率，保證口經一致性，現將事故情況及統一應對措施通告如下」，等等。文件還列出了遇難者的名單。

9月18日下午，三都縣疫情防控辦一名工作人員在電話中對陸媒表示，「轉運的事情是省裡面安排的，只是過我們三都境內的時候，發生這個事情。我不太清楚具體情況，但我知道，這個事情是省裡面安排，直接安排車子送下來的。」

大陸網民痛批：「這是正常死亡嗎？微博評論都關掉了。」「這就是人禍！」「防疫大於生命，官位大於生命。」「草菅人命，集中營！」「這21人沒死於新冠，卻亡於清零的路上。」「決策者不死難以平民憤。」「天怒人怨！」

根據當時另一位在凌晨被轉運隔離的人所述，她已經居家靜默了十幾天，這半個月的核檢結果一直是陰性，所在樓棟也沒有陽性，只因為「左右兩百多米的小賓館，後面五百多米的70號樓都出現了陽性」，所以就要被全部轉運隔離。

從17日晚上9點多收到通知，一直折騰到18日凌晨4點半都還沒出發，直到相關人員得知了三荔高速上車禍的事情，這些「綠碼加身、好幾連陰的莫名其妙的被隔離者」才被原封不動地送回家。

財新網報導提到，貴陽市官方9月16日下發了一份《貴陽市疫情防控十大專項行動實施方案》，聲稱，「確保9月19日全市社會面清零」。 17日晚，貴州市委書記胡忠雄主持舉行集中隔離場所疫情防控專題會議。這次專題會議舉行數小時後，就發生了三荔高速重大交通事故。

迫於輿論壓力，9月19日，貴州省官方通報稱，貴陽市三名官員因三荔高速客車側翻事故被處理。貴陽市雲岩區委書記朱剛，雲岩區委常委、區委統戰部部長、區隔離轉運工作專班組長宋成強，貴陽市公安局雲岩分局黨委副書記、政委肖凌雲被停職檢查。

大陸網民表示，如果老百姓是按當權者要求上了大巴車，大巴又出了嚴重的交通事故，不找當權者找誰？抗疫本來是保護老百姓生命健康，現在反而造成了群死群傷，這種本末倒置的行為就應當被反思。

（記者李恩真綜合報導/責任編輯：文慧）

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