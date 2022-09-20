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柯芷筠 綜合報導 / 台北市

今(20)明兩日，受到東北風的影響，迎風面的溫度稍降，北部、東部低溫只有21度，中部23度、南部25度，感受上會有點涼意，雖然白天除了北部29度之外，其他地區會回升到30度以上，但早出晚歸仍可以帶件薄外套。降雨部分，今日清晨中南部、東部、東南部沿海地區，會有零星短暫陣雨，午後南部跟其他山區，有局部短暫雷陣雨，山區雨勢較大，其他地區則是多雲到晴的天氣。

午後南部、山區陣雨 早晚溫差大

今日東北風增強，北台灣氣溫稍降，早晚低溫約22、23度，白天高溫28、29度，屬於舒適到偏涼的天氣型態，其他地區較不受影響，高溫仍有30至32度，低溫約23至25度，中南部日夜溫差稍大，早出晚歸要留意氣溫變化。各地大多為多雲到晴，清晨中南部及花蓮、台東有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中山區雨勢較大，由於近日地震頻繁，山區土石較為鬆動，非必要避免前往山區活動。

周三水氣增多，降雨情況明顯，範圍也會擴大，要到周四東北風減弱，水氣才會減少，迎風面地區的天氣才會好轉，恢復多雲有陽光的天氣，並且可望維持到周五白天，周五晚間到周末期間，另一波東北風南下增強，水氣再度增多，迎風面北部、東半部周末期間可能又會是溼冷的天氣型態。中部、南部地區不受東北風直接影響，但山區午後仍有熱對流雷雨發生的機會，一直到周末期間都會有午後雷雨出現的可能。

中南部污染物多 空品「橘色提醒」

空氣品質方面，環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件稍轉佳，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；宜蘭、花蓮、台東空品區為「良好」等級；北部、新竹、苗栗、高雄、屏東空品區為「普通」等級；中部、雲林、嘉義、南投、馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

空氣品質／環境保護署提供

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新聞來源：華視新聞