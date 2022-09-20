五角大樓：盡量切斷國防供應鏈對中國產品的依賴

【新唐人北京時間2022年09月21日訊】美國國防部（DOD）正在採取措施，確保美國國防公司盡可能地與涉及中國的供應鏈脫鉤。

美國軍方對中國產業鏈的依賴，在9月初成為焦點，當時五角大樓停止了第五代F-35戰鬥機的交付，因為其發動機使用的一個部件來自中國。該部件是由原產於中國的釤鈷合金制成的磁鐵。

這些磁鐵用於飛機的渦輪機泵，由美國的霍尼韋爾（Honeywell）國際公司制造。據報導，該公司已經找到了這些材料的替代供應商，而五角大樓預計將發出豁免令，暫時恢復F-35的交貨。

美國國防部負責採購和維持工作的副部長威廉‧拉普蘭特（William A. LaPlante）在9月9日的新聞發布會上被問到：為什麽霍尼韋爾公司在過去的大約20年里，沒有檢測到中國部件？

「任何公司如果說他們了解他們的供應鏈，就如同這家公司說他們從未被黑過一樣（是不可能的）。」拉普蘭特說：「所以這是一場無休止的戰鬥。」

他建議，人工智能和開放源碼工具，可能被用來實時監測整個供應鏈網絡的原材料。

五角大樓關注的一個關鍵問題是，美國對中國稀土元素的依賴，這些元素對制造國防產品中的許多電子元件至關重要。在過去十年中，由於來自中國的競爭，美國失去了位於加利福尼亞州和德克薩斯州的兩個稀土礦。

為了解決這一漏洞，五角大樓已將開發美國稀土元素冶煉廠的合同給了萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths）。該冶煉廠在德克薩斯州建造，由五角大樓全額出資1.2億美元，預計將於2025年開始運營。

在過去10年里，美國許多國防材料的生產量大幅下降，轉而由其它國家，尤其是中國生產。

美國數據分析公司戈維尼（Govini）最近發布了一份報告，研究了在中國製造的美國國防部件數量。

報告顯示，在戈維尼評估的樣本中，「從2010至2019年，美國國防部供應商中的中國製造數量，總共增長了420%，達到655家，涉及眾多關鍵行業。相比之下，美國公司數量增長了97%，達到2219家。」（詳見這裡）

同期，中國供應商在關鍵行業的份額從6%增長到9%。報告稱，五角大樓供應商中有很多中國公司，這使我們難以確定，究竟有多少中國公司是某種關鍵材料或技術的單一來源供應商？

根據美國網絡安全公司麥迪安（Mandiant）的調查，中共特工在網上冒充關心德州的當地人，反對在該州建造稀土加工礦廠。

中共特工正在虛假賬戶上散布謊言，聲稱萊納斯工廠將造成環境破壞，並使當地居民受到放射性污染，導致基因突變和癌症等風險。

原文：Pentagon Pushing to Minimize Chinese Presence in Defense Department Supply Chains 刊於《英文大紀元》網站。

（記者蕭靜編譯報導/責任編輯：林清）

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