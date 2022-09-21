據中國外交部官網消息，美東時間9月20日，中國國務委員兼外長王毅在紐約主持「全球發展倡議之友小組」部長級會議。王毅在發言中表示，全球發展倡議需要國際社會共同努力探索，形成合力推進。中方願提出三點建議：

一是堅持協同增效，加強聯合國發展系統的引領作用。推動倡議同「全球糧食、能源和金融危機應對小組」、可持續發展高級別政治論壇等機制和進程形成合力。在聯合國層面盡快成立倡議推進的工作機制，有關專門機構根據自身主責主業分別牽頭同倡議的重點領域對接，用好「全球發展和南南合作基金」和「中國—聯合國和平與發展基金」，動員和匯集更多資源。

二是堅持共商共建共享，凝聚集體智慧和力量。推進「之友小組」機制化建設，確定重點領域和區域的協調國，更深融入各國的發展需求以及區域、次區域發展戰略，提出新的項目建議。「之友小組」成員應加強戰略溝通，繼續共同發聲，合力推動明年聯合國2030年議程中期評估和「可持續發展目標峰會」取得積極成果。

三是堅持包容共進，重振全球發展夥伴關係。期待發達國家履行官方援助義務，參與全球發展倡議項目，加大對發展中國家特別是最不發達國家、小島嶼國家投入。希望世界銀行、亞洲開發銀行等國際和地區開發機構積極參與倡議合作，為發展中國家提供更多資金支持。

「全球發展倡議之友小組」部長級會議由王毅主持，聯合國祕書長古特雷斯透過網路視訊致辭，柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、寮國副總理兼外長沙倫賽、泰國副總理兼外長敦、衣索比亞副總理兼外長德梅克，蒙古、馬來西亞、斯里蘭卡、烏茲別克、塔吉克、沙烏地阿拉伯、埃及、阿爾及利亞、摩洛哥、突尼斯、奈及利亞、塞拉利昂、辛巴威、尼加拉瓜等近40國外長及小組成員常駐聯合國代表，聯合國開發計劃署、聯合國糧農組織、國際移民組織、國際可再生能源署等國際機構負責人出席。

王毅說，去年聯合國大會期間，中國國家主席習近平提出全球發展倡議，以構建全球發展共同體為目標、秉持發展優先，以人民為中心等理念，推動加快落實聯合國2030年可持續發展議程。一年來，已有100多個國家和包括聯合國在內的多個國際組織支持倡議，60多個國家加入「全球發展倡議之友小組」。「之友小組」已成為團結協作、共謀發展的重要力量，也成為共商2030年可持續發展議程落實大計的有效平台。

王毅表示，當前，全球發展事業進入關鍵當口。世界經濟復甦日趨艱難，發展中國家實現2030年可持續發展目標面臨嚴峻挑戰。越是面對困難，越要攜手同行。今年6月，習近平主席主持全球發展高層對話會，宣佈中方落實全球發展倡議的32項重要舉措，與各國領導人共同推動將發展議題重新置於國際議程的核心，致力於構建團結、平等、均衡、普惠的全球發展夥伴關係，為加速落實2030年議程注入強勁動力，標誌著倡議實現從「打基礎」到「搭框架」的跨越，由「寫意畫」向「工筆畫」的邁進。

王毅說，大家搭建起了合作平台，攜手在農業、教育、抗疫、應對氣變等領域打造合作網路；實現「全球發展和南南合作基金」落地，正式啓動中國—聯合國糧農組織第三期南南合作信託基金；確保合作項目向減貧、糧食、衛生等民生領域傾斜。作為倡議發起國和世界上最大的發展中國家，中國願與聯合國發展機構加強戰略對接，同「之友小組」國家一道，為落實2030年議程再採取七大行動：

一是發佈全球發展倡議項目庫減貧、糧食安全、工業化等領域首批50個項目清單。

二是推進「促進糧食生產專項行動」，在數字和創新農業金融、動植物疫病防治、可持續土壤和水資源管理等領域開展合作。

三是推進「全球清潔能源合作夥伴關係」，推動清潔能源轉型，實現更可持續的能源安全。

四是推進「智慧海關、智能邊境、智享聯通」合作，加強海關智能網路建設，促進數位時代供應鏈互聯互通。

五是發起成立世界數位教育聯盟，加強國際數位教育合作，以數位化賦能教育發展，讓教育資源更加普惠可及。

六是同國際竹藤組織共同啓動制定「以竹代塑全球行動計劃」，有效治理塑料污染，還子孫後代一個清潔美麗的地球家園。

七是宣佈中國去年11月發射的「可持續發展科學衛星1號」數據面向全球開放共享，助力各國可持續發展研究和決策。

王毅表示，在發展的道路上，一個國家都不能少，一個人都不能落下，這正是全球發展倡議的樸素願景，也是聯合國倡導的努力目標。中國願繼續與各國分享發展機遇，實現全人類共同進步，將堅持同廣大發展中國家站在一起，全力以赴推進發展倡議落實，吹響共同發展的「集結號」，鋪設合作發展的「快車道」，攜手落實2030年議程，共建更加美好的人類命運共同體。

王毅代表中國政府向聯合國贈送了全球耕地、森林覆蓋等6套全球可持續發展數據產品，為各國更好實現糧食安全、陸地生態保護等可持續發展目標提供數據支持。

古特雷斯和與會各方高度贊賞習近平主席繼「一帶一路」倡議後再次展現遠見卓識，提出全球發展倡議，認為這對提振國際發展合作、助力落實2030年議程意義重大，將為發展中國家、特別是中小國家加快發展發揮催化劑作用。

各方高度評價中方在減貧等領域發揮的示範作用，歡迎中方率先採取32項務實舉措併發布全球發展倡議項目庫首批項目，期待同中國和全球發展夥伴加強團結協作，堅持多邊主義，推動國際社會聚焦發展中心任務，分享最佳實踐，實現經濟復甦和包容轉型發展，營造公平的發展環境，更好應對糧食能源安全、氣候變化等共同挑戰。

會後，各方發表新聞聲明，進一步明確了全球發展倡議的推進路徑和原則。

同日，王毅先後會見馬爾他、所羅門、馬利、委內瑞拉、英國、阿根廷等國外長。抵美後，王毅還分別會見了衣索比亞副總理兼外長、巴基斯坦、法國、尼加拉瓜、古巴等國外長，並集體會見海合會國家外長。