▲林佳龍。（圖／林佳龍競辦提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍今(21)日上午受訪時，批評新北市長侯友宜執政12年對市政無心也無力，讓新北市的市政評比不進反退。對此，新北市政府副發言人羅婉庭拿出真實數據打臉林佳龍，呼籲林佳龍及其團隊先照鏡子看清楚自己的表現，勿再踐踏新北市府公務基層辛苦打拚得來的成績。

羅婉庭指出，市府團隊向來尊重所有媒體民調，近日同時有多份民調發表，數字不論高低都是市府團隊自我惕勵，向前邁進的參考依據。同時，奉勸林佳龍不要自曝其短，以免突顯他始終不了解新北市現況的窘境，那才叫做對新北無力又分心。「林佳龍不願努力走遍29區了解新北，也應該要懂得去google各項指標資料幫自己惡補一下」。

羅婉庭指出，根據遠見雜誌調查，侯友宜不滿意度為5.3%，是全台最低負評首長，今年也再度獲得5星市長評鑑殊榮。另外台灣世界新聞傳播協會上週公布全台縣市長滿意度調查，新北市在環保、教育拿2座金獎，治安、經濟、交通、社福、觀光旅遊、藝術文化、防疫表現、幸福感獲銀獎。六都市長總體施政滿意度部分，侯市長也連續2年皆拿下「金獎」殊榮。

羅婉庭說明，新北市的教育成績也是有目共睹，黃昆輝教授教育基金會8月20日公布「2022各縣市教育施政滿意度」民調結果，六都中以新北市滿意度最高，奪得冠軍。同時，新北市連續8年教育部全國特教評鑑優等，連續7年獲教育部樂齡學習業務評鑑特優，連續5年獲得技職教育優等獎，7月份也接連拿下教育部第十屆防災校園大會師輔導卓越獎、內政部推行人口政策宣導執行績效成果優良評鑑等，也8度獲得教育部社區大學業務評鑑特優、教育部體育署學校體育傳炬獎績優機關獎等。

除此之外，新北市近2年也獲得2022亞太暨台灣永續行動獎「宜居永續城市」、APSAA亞太永續行動獎銅獎、TSAA台灣永續行動獎銀獎（永續共融性別友善公廁），Red Dot Award 紅點設計獎的品牌與傳播獎，也在美國紐約Architizer.co在線建築師網站所舉辦的2021 Architizer A+Awards贏得最受歡迎獎等。

羅婉庭細數，侯友宜上任後立即兌現承諾，鐵腕整飭了30、50年都無法解決的城市發展和治理難題，包括五股垃圾山、泰山塭仔圳市地重劃工程，打造五股夏綠地重現市民眼前，解決污染、公安、違建和違法工廠問題，重整塭仔圳則為新北提供2.6個信義計畫區、5個大安森林公園的城市發展面積，即將打造台灣「新國門」。

羅婉庭再指出，新北市在交通軌道建設部分，三環六線交通建設，2020年已完成淡海輕軌第一期，以及環狀黃線營運通車。安坑輕軌也將於今年底通車，4年內新北境內增加26公里軌道建設和26座車站，達成總計93公里78座車站的軌道交通具體成果。依照目前已核定計畫施工到2030年，則可實現新北市捷運路線達到139公里121座車站，每10萬市民享有3座車站。讓新北與東京的3.1座、首爾的3座並駕齊驅，並超越新加坡的2.2座，成為便捷交通建設的國際級都會城市。

至於基層建設發展，羅婉庭表示，侯友宜貫徹行動治理、簡政便民的政見，親自走遍29區，傾聽1,032位里長心聲，累計舉辦近2百場座談會。「市民的小事，就是市府的大事」，侯友宜3年多來皆秉持這樣的態度做事。

在經濟推動方面，新北市108-110年新設立公司登記家數及資本額皆名列前茅，3年間平均每人可支配所得亦成長超過1成，中小企業家數持續成長並於109年成為六都第一，顯示多元的輔導方案使新北市成為中小企業設點的首選。營利事業家數 24萬8,281家，六都第一 ，中小企業創造就業人數 149萬人，也是六都第一。

值得注意的是，新北市108年起率地方政府之首成功向中央爭取「新北市工業區立體化」，現已通過59案，為全台核定數最多之縣市，總樓地板面積72.4萬平方公尺，新增加總樓地板面積20.4萬平方公尺；而工業區都更案件則為53件，申請面積約43萬平方公尺，預估可供給樓地板面積逾72萬坪。109年完成19件招商案，簽約金額達到224億元，奪下109年度財政部民間參與公共建設地方政府冠軍，成為當年度「招商王」。

最後，羅婉庭強調，如侯友宜所言「做比說重要」，正當林佳龍團隊忙著政治操作惡意攻擊，市府上下則正與29區區長及1032名里長馬不停蹄，努力實踐2030年願景規劃大小建設。林佳龍看到單一數據見獵心喜，急著操作風向，卻刻意忽略其他眾多具公信力的媒體調查以及市府獲得的國內外獎項肯定，更忘了自己台中市任內的末段班成績 ，如此缺乏反躬自省能力 ，只會以選舉操作抹煞所有基層公務員付出的心血和汗水，林佳龍的無心和分心 ，都會被市民一一被看穿。