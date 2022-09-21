拜登总统将于周三（9月21日）上午，在纽约联合国大会上发表讲话，届时他将强调美国在加强全球粮食安全、补充全球抗击艾滋病和其它流行病基金、解决供应链问题，以及气候危机方面所做的努力。

白宫国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）周二告诉记者，拜登将在讲话中将着重谈到俄罗斯对乌克兰的侵略战争。

沙利文说：“他将坚决谴责俄罗斯在乌克兰的不公正战争，并呼吁全世界继续反对我们过去几个月看到的，赤裸裸的侵略。当俄罗斯这样一个安理会常任理事国，通过挑战它国领土完整和主权原则，而触及了《联合国宪章》的核心时，拜登总统将强调加强联合国的重要性，并且重申《联合国宪章》的核心原则。”

在回答美国之音的问题时，沙利文表示，拜登将“实质性地谈论”改革安理会的问题。俄罗斯是安理会的常任理事国。

“无论他是公开谈论，还是与秘书长和其他人私下沟通，我们今天仍在努力进行之中，”沙利文说。

上周五，美国驻联合国大使琳达·托马斯·格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）表示，虽然世界领导人不会忽视乌克兰问题，但这次联大会议不会被乌克兰问题而主导。

“我们知道，随着这场可怕的战争在乌克兰肆虐，我们不能忽视世界其它地区。在世界其它地方，还有正在发生着的冲突，”她告诉记者。

格林菲尔德概述了美国在联大会议上的三个优先事项：解决全球粮食不安全问题；推进全球卫生和全球卫生安全；维护《联合国宪章》并且塑造联合国的未来。

“我们相信，这是一个保卫联合国，并向世界证明它仍然可以应对世界上最紧迫的全球挑战的时刻，”她说。

观察人士说，拜登将寻求平衡美国和欧洲盟国支持乌克兰和孤立俄罗斯的利益，以及世界其它地区所面临的众多的问题。

“美国及其盟国将试图说服非西方国家，虽然俄罗斯对乌克兰的战争非常关注，但西方也关心全球粮食危机，[它]成为全球经济衰退，以及这将对发展中国家产生什么影响，” “国际危机组织”驻联合国主任理查德·高恩（Richard Gowan）对美国之音说。

高恩说，在俄罗斯入侵乌克兰的早期阶段，西方外交官要求非洲和亚洲同行支持乌克兰，但没有倾听他们对粮食安全以及与这场战争相关的经济冲击的担忧。

“现在，美国和欧洲正试图传递这样的信息，即他们同情发展中国家对经济问题的担心，他们将努力解决这些问题，”他说。

粮食和卫生安全

自俄罗斯入侵乌克兰以来，该地区的食品和化肥出口受到干扰，导致新冠疫情大流行后食品价格的进一步上涨。根据世界粮食计划署的数据，每天晚上约有8.28亿人，饿着肚子上床睡觉。

国际粮食政策研究所经济学家罗布·沃斯（Rob Vos）说，世界现在还没有走上到2030年实现联合国零饥饿目标的轨道。

“我们需要在农业和粮食系统方面投入更多资金，特别是改变粮食系统的状况，使其更具包容性，以便穷人能够从中受益更多。食品价格应该保持在低位，以便穷人能够得到它们。生产应该变得更加有韧性和可持续性，”沃斯告诉美国之音。

美国国务卿安东尼·布林肯，周二在大会期间共同主持了一场粮食安全峰会。周三，拜登将主持一场关于全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金的会议。美国已经拿出了所承诺的60亿美元中的20亿美元，以满足全球所需的180亿美元。

“正如新冠病毒所提醒我们的那样，全球健康威胁是不分国界的。我们必须应对新冠疫情、猴痘和其它的疫情，我们必须共同努力，”美国驻联合国大使托马斯 - 格林菲尔德说。

安理会改革

托马斯 - 格林菲尔德大使说，美国将寻求推进改革联合国安理会（UNSC）的努力，包括“围绕扩大安理会成员的明智和可信的建议达成共识”。

联合国安理会由五个拥有否决权的常任理事国组成：中国、法国、俄罗斯、美国和英国，以及联合国大会选出的10个非常任理事国。

沙利文说，拜登可能会发表比格林菲尔德概述的，联合国安理会改革原则更加具体的公开声明。虽然拜登不会提出将俄罗斯从联合国安理会中清除的问题，但沙利文表示，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京对乌克兰的行动，“冲击了联合国安理会的核心，因此这值得所有成员国集体向莫斯科施加压力，要求俄罗斯改变路线。

国际危机组织的高恩说，虽然联合国安理会的改革，是这个世界机构长达数十年的反复谈论的议题，但美国是最近才表示希望致力于此。

“我不认为拜登政府有一个非常明确的计划，希望对联合国宪章进行什么样的改革，”高恩说。“但自从俄罗斯二月份入侵乌克兰以来，纽约的许多外交官一直在问，联合国这个组织是否还适应其目的，美国是在回应这种普遍的感觉，即在乌克兰的这场冲突发生之后，确实需要对联合国进行一些改革。”

高恩补充说，通过表明对改革持开放态度，拜登政府可以通过强调这两个国家不愿意对安理会进行改革，来逼迫中国和俄罗斯同意改革；因为中俄可以在安理会上否决有关全球安全的重要决定。

托马斯 - 格林菲尔德大使指出，除非在“罕见和特殊”的情况下，美国一直并将继续避免行使否决权。 “自2009年以来，俄罗斯已经投了26次否决票，其中12次与中国共同否决；而美国自2009年以来，只使用了四次否决权，”她说。

她说，拜登将在大会高级别会议期间，与其他领导人磋商，就扩大安理会达成共识。

观察人士说，联合国安理会改革的前景十分黯淡。争论的一个关键点是，是否应该设立新的常任理事国席位，以及它们是否应该拥有否决权。目前正在讨论，设立无否决权常任理事国类别的提案。