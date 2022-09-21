切菜板易滋生細菌 務必注意清理

根據調查發現，家中細菌最多的地方並不在廁所，而是在廚房。其中切菜切肉用的砧板，恰恰是細菌極易繁殖而卻很容易被人們忽略的一個「衛生死角」。有些講究的人家備有多塊切菜板——一塊切菜、一塊切肉、還有一塊切熟食，用完後清洗乾淨。但在高頻率的使用狀況下，日久天長切菜板上殘留的食物殘渣和切痕便成為細菌和真菌繁殖的樂園。因此，消毒清潔砧板需格外重視。

哪種材質砧板更好？

目前市面上，木頭、竹子、塑料、強化玻璃、不繡鋼等材質都可製成砧板，不同的材質各有優缺點。本文簡單概括如下：

對不同材質的砧板來講，其清洗消毒方法也不盡相同，某些方法只適用於部分材質的砧板，因此不可一概而論。

砧板的清洗消毒方法

一般來講，木質和竹質等天然材質的砧板，因其不宜浸泡和不耐高溫的特點，清理起來相對複雜。

1、洗燙消毒法

先用硬刷和清水將砧板表面和縫隙洗刷乾淨，然後再用100℃的開水沖洗一遍，即可消毒殺菌。

2、紫外線消毒

陽光中的紫外線有殺死細菌的作用，砧板不用時應放到太陽底下暴曬30分鐘以上，不僅可以殺菌，而且可使砧板乾燥，減少病菌繁殖。

3、擦拭消毒法

用生蔥或生薑擦切菜板，然後用熱水沖，用刷子刷可除去砧板的異味。此外，世界衛生部門建議使用消毒濕巾來擦抹砧板，消毒濕巾可以殺死 99.9％的細菌。

4、洗碗機消毒

洗碗機清洗消毒，省力且方便操作，它的清洗原理是用高溫和熱水消毒殺菌，這種方法對於強化玻璃和不銹鋼砧板很適用。但塑膠和某些木質砧板都不耐高溫，因此這種方法很可能會使塑膠砧板釋放有毒物質，使木質砧板變形開裂。

5、清潔劑消毒

清潔劑是我們最常用的清洗消毒方式，這種方式對於不銹鋼、塑料等材質的砧板非常有效，但是用在木質砧板上仍然不妥，因為清潔液含有化學物質，容易滲入木質內，長期使用會導致木材霉爛，處理食物也不衛生。

6、浸泡消毒法

用白醋、濃鹽水、小蘇打或漂白劑兌上熱水稀釋浸泡砧板，再置於通風處晾乾或太陽下曬乾，即可清潔殺菌。不過木製砧板本身不耐高溫也易吸水變形，因此應多使用流動熱水刷洗。

其它注意事項

1、當使用木質或竹質砧板切割有蛋白質、血水的動物系食材後，不能直接用熱水沖洗。因為蛋白質遇熱會凝固，因此應先以冷水沖洗，然後再用刷子刷洗乾淨，此外儘可能要順著紋路的方向由上而下刷洗整個表面。

2、晾乾砧板時要注意兩面通風，不能一面靠牆，否則靠牆的那面容易發霉、滋生細菌，最好的方法是將砧板懸空掛起來。

3、平時生食與熟食的砧板不能交叉使用。生菜上有較多的細菌和寄生蟲卵，若再用其切熟食，就會使熟食污染。熟食專用的砧板在使用前，先噴灑75%的酒精消毒。對於已經有霉斑的砧板，請不要再使用，直接更換。

（責任編輯：葉誠允）

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