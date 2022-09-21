雲南省監獄管理局原局長馬林 被開除黨籍

【新唐人北京時間2022年09月22日訊】日前，雲南省監獄管理局原黨委書記、局長馬林被立案審查，開除黨籍。在馬林被查前，雲南省監獄管理局已有多人落馬。

9月21日，雲南省紀委監委網站通報了馬林被開除黨籍的消息。馬林被指控利用職權搞權色交易、收受巨額財物，執法破法，帶壞了雲南監獄系統的風氣，污染了雲南監獄系統政治生態。

官方履歷顯示，馬林1956年7月出生，山西沁水人，長期在雲南省監獄系統任職，2016年8月退休，2021年10月被查。

馬林早年曾任雲南臨滄行署交通局副局長、局長，臨滄縣委書記，臨滄行署副專員，臨滄地委副書記等職。

2004年7月起，他轉任政法系統，任雲南省監獄管理局政委；2008年1月，任雲南省監獄管理局局長、黨委書記。2016年8月退休。

據明慧網報導，在馬林任職的十幾年期間，雲南省第一監獄、雲南省第二女子監獄長期迫害被非法判刑的法輪功學員，造成至少23人被迫害致死，更多人因迫害導致身體傷殘、衰弱、罹患多種疾病等。

馬林還給監獄下任務施壓，鼓動監獄不擇手段地迫害法輪功學員，逼迫他們放棄修煉。

據不完全統計，雲南省第一監獄非法關押的男性法輪功學員有141人，其中14人被兩次判刑，已知7人被致死，多人被致傷、致殘，許多人遭受過酷刑折磨。

雲南省第二女子監獄關押了被非法判刑的300多名法輪功學員，250多名學員遭受過各種酷刑折磨。

在馬林被查之前，雲南省監獄管理局已有三人落馬。雲南省第一監獄黨委副書記、政委劉思源，於2019年12月15日被判處有期徒刑6年。

朱旭，雲南省監獄管理局副局長，2019年12月15日被判有期徒刑9年6個月。

王春華，雲南省第二監獄黨委書記、監獄長，雲南省監獄管理局黨委委員、副局長，於2021年4月22日被查。

馬林落馬，雲南省監獄管理局紀委書記施繼芳、督查專員付建強、原總工程師包坤等也相繼被查。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

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