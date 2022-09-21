【禁聞】貴陽隔離轉運車事故 民間提三問

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【新唐人北京時間2022年09月21日訊】貴陽9月18日凌晨發生隔離轉運巴士在高速公路上翻車的慘劇，雲岩區書記等三名官員遭到處理。但由於官方公布的消息不透明，事件許多方面都遭到質疑，民間輿論提出三大問題。

貴陽9月18日凌晨發生隔離轉運巴士在高速公路上側翻的慘劇，至少造成27人死亡，20人受傷。19日「財新網」報導說，車上乘客多數來自貴陽雲岩區向陽大院，當時被送往黔南州荔波縣隔離酒店進行集中隔離。

這起重大交通事故一度被壓住，直到消息引爆網絡輿論後，貴陽市副市長出面道歉滅火，貴州省也在19日晚間通報，雲岩區書記朱剛等三名官員停職調查。

之後官方聲稱事故原因仍在調查中，沒有公開進一步消息。一直追蹤事件發展的貴陽市民李新介紹了自己收集到的情況。

貴陽市民李新：「有一些聊天群的圖片流出說，因為重症救治失敗了，裡面傷亡的人數已經增加了。當時我們看到的時候增加了兩名，也就是說從27變成了29。」

這個消息沒有得到官方證實。由於消息不透明，事件還有許多方面都遭到質疑。有網友整理目前民間輿論關注的焦點，主要集中在三個問題。

第一問就是，這些向陽大院的轉運居民，是否是基於精准研判確定的隔離人群？

財新網引述事故遇難者「小雅」的朋友周潔的消息說，「工作人員說是小區下面有污染源」，而小雅所在的樓棟沒有確診病例，不知道有沒有密接人員，小雅最多算「次密接者」，但整棟樓的人都被拉去隔離。

按照當局公佈的中共病毒《防控方案（第九版）》，次密接人員只需要「採取7天居家隔離醫學觀察」，並不要求集中轉運隔離。

李新：「20多個人就因為去隔離的路途中，然後發生了這樣的一個意外，而且這些被隔離的人都還不是新冠陽性的人員，他們的核酸都是陰性的證明。」

輿論聚焦的第二個問題是，強制執行連夜轉運措施，是否在片面追求「社會面清零」抗疫目標？

貴陽市在9月16日下發《疫情防控十大專項行動實施方案》，要求為了迎接二十大召開，「確保9月19日全市社會面清零」。為了在短期內清零，貴陽市加緊強制轉運。

李新：「為了實現貴陽市這樣的一個目標，不管你是無症狀的感染者也好，即使你是陰性的密接人員也好，你也要被拉到其他的地級市去隔離。這樣就算會有陽性報告的增加，那這個數據也不再計算到貴陽市的數據裡面。」

截止到17日，貴陽市已轉運7396人，正轉運2900人，但18日凌晨轉運巴士事故後，當局不再更新人數。

另外根據《道路交通安全法》的相關規定：為了防止疲勞駕駛，客運車輛凌晨2點到5點不准進入高速公路行駛。而這次事故發生在凌晨2:40，黔南州三荔高速上。

三都縣疫情防控辦一名工作人員對大陸媒體表示，「轉運的事情是省裡面安排的」「直接安排車子送下來的」。但目前沒有貴州省的官員由於這起事故被追責。

民間的第三問是，制定和執行疫情防控政策，是否遵循了依法科學原則？網友認為這次貴陽要求轉運大巴夜行高速公路的做法，明顯違背了相關法規。本質上不依法，不科學，也違背了「人民至上 生命至上」的原則。

貴陽市民程先生：「出現這種事還是我行我素，隔天核酸還是核酸，還是老一套。我是看有些群裡面，昨晚上都還是大車大車的拉去隔離。」

貴陽的大部分居民從9月初以來一直被封控。在翻車事故發生前，就有大批民眾因為食物短缺在網上喊餓求救。這次事故再次引發民間批評當局「清零勝過人命」。

編輯/尚燕 採訪/易如 後製/

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2022/09/21/a103533638.html