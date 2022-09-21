不吸煙，但燒香也會患肺癌！燒香是某些宗教儀式的一部分，不少虔誠教徒每日必做的事，但長時間吸入燒香的煙，其危害程式絕不低於吸煙，更有可能引致肺癌。泰國一名女子連續6年都會在每周燒20支香，沒不適症狀，後來做身體檢查時發現患上肺腺癌，需接受手術治療並切除左上肺部。

從不吸煙無癌症先兆

泰國呼吸系統疾病專科醫生馬努近日在Facebook上分享一宗案例，指一名65歲女患者於7年，每年都會做例行檢查及照肺部X光片。其後發現左邊肺部上方出現一個腫塊，一年後腫塊變大。但該名女患者仍沒有出現咳嗽、發燒、疲勞、胸口痛、體重下降等症狀，且從不吸煙，不過她習慣每周四都會在公司點燃20支香，已持續6年。

女患者之後接受正電子斷層掃描（PET scan），並懷疑患上肺癌，但癌細胞尚未擴散至其他器官；用腹腔鏡檢查氣管亦沒有發現異常。她於2015年3月7日進行了腹腔鏡肺部手術，並將左邊肺部切除。經檢驗後，發現為一個4厘米大的惡性腫瘤，證實其患上第2期肺腺癌，但未擴散至淋巴結。手術後，該名女患者已停止每周燒香的習慣，醫生對她進行長達7年的跟蹤觀察，最終肺癌亦再無復發。

中大研究：燒香可致癌

中大醫學院曾進行一項研究指，燒香產生的是空氣污染物，經常在室內燒香並吸入產生的氣體，會削弱認知能力、思考能力、視覺空間能力和記憶力，而且會增加患上心血管疾病及其它疾病如糖尿病、高血脂及腦小血管病變等風險，長期吸入更有可能致癌。

肺癌成因

台灣衛生福利部國民健康署指，造成肺癌的原因很多，包括：煙害、空氣污染、職場（如石綿、砷）或居家環境暴露（如氡氣）、肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）、煮食未使用抽油煙機等。

本港衞生署亦指，吸煙或長期吸入他人的二手煙、因工業及職業關係曝露於某些化學品或建築物料（如石棉、鎳、鈾、鉻化物、砷、多環、烴及氯甲基醚)、吸入氡氣（一種累積在建築物的天然氣體）也是肺癌主要成因。

肺癌常見症狀

肺癌為本港頭號癌症殺手。衞生署指，早期肺癌一般沒明顯病徵，但隨著病情惡化，會影響周圍的肺組織，導致出現以下病徵：

26種防癌食物

維持健康飲食，有助預防癌症。美國癌症研究所（American Institute for Cancer Research）網站列出以下26種有助預防癌症的食物，包括蔬菜、水果、堅果類等，不妨多吃：

蘋果（圖片來源：iStock）

蘆筍（圖片來源：iStock）

藍莓（圖片來源：iStock）

西蘭花及十字花科蔬菜（圖片來源：iStock）

抱子甘藍（圖片來源：iStock）

紅蘿蔔（圖片來源：iStock）

椰菜花（圖片來源：iStock）

車厘子（圖片來源：iStock）

咖啡（圖片來源：iStock）

蔓越莓/小紅莓（圖片來源：iStock）

亞麻籽（圖片來源：iStock）

蒜（圖片來源：iStock）

西柚（圖片來源：iStock）

葡萄（圖片來源：iStock）

羽衣甘藍（圖片來源：iStock）

橙（圖片來源：iStock）

豆類：乾豆、豌豆和扁豆（圖片來源：iStock）

紅桑子（圖片來源：iStock）

大豆（圖片來源：iStock）

菠菜（圖片來源：iStock）

南瓜（圖片來源：iStock）

士多啤梨（圖片來源：iStock）

茶（圖片來源：iStock）

番茄（圖片來源：iStock）

核桃（圖片來源：iStock）

全穀類食物（圖片來源：iStock）

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