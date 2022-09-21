台積電董事長劉德音示警，中國持續大力支持建立本土產業鏈，美國也立法扶植在地研發與製造，台灣政府應提具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。

（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體產業協會（TSIA）理事長、同時也是台積電董事長劉德音示警，中國持續大力支持建立本土產業鏈，美國也立法扶植在地研發與製造，全球半導體產業的競合與消長已是進行式，期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。

台灣半導體產業協會年會將於10月19日召開，協會在年會活動網頁公布理事長劉德音的談話。劉德音表示，新冠疫情延燒已快3年，加上美中貿易戰及地緣衝突 （烏俄戰爭、兩岸緊張）情勢不斷升高，加深對全球半導體產業供應鏈的衝擊，面臨的挑戰比之前更加嚴峻。

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但他說，過去一年台灣半導體產業在此產業鏈中依舊締造「製造第一、封裝測試第一、IC 設計第二」的亮麗成績。根據TSIA統計，2021年台灣半導體產業總產值已突破新臺幣4兆元，預估2022年產值將達新臺幣4.88兆元，較2021年成長19.7%。他代表TSIA感謝台灣半導體產業各公司的齊心努力，才能締造此成果。

就外在環境方面，劉德音表示，美中貿易衝突，兩岸緊張情勢升溫，對所有行業都帶來更嚴峻的挑戰，包括半導體產業。中國政府近年來對其國內半導體產業的推動從未停歇，包括在半導體設計、製造、封裝產業、以及人才、稅賦、資金、設備及內需市場上，大力支持其本土業者。美國政府也通過晶片科技法案，大力扶植在地研發與製造。

劉德音呼籲，全球半導體產業的競合與消長已是進行式，期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。

面對現今半導體產業的挑戰與機會，他最後期許TSIA的全體會員一起攜手努力，持續為台灣半導體產業在瞬息萬變的國際環境中取得競爭優勢。

企業永續發展方面，TSIA所有會員積極研擬完善的ESG （Environmental, Social and Governance） 策略，展現在氣候變遷、綠色製造、節能減碳、循環經濟、公司治理與社會共好等議題上的具體作為，持續發揮影響力與嬴得社會信任。當然也需政府擬訂具體長遠的水、電、土地、環境政策，訂定前瞻、可行的環境法規，以促使產業達到永續發展的目標。

TSIA今年年會特別規劃元宇宙主題，邀請宏達電全球副總裁/亞太區總經理黃昭穎分享「元宇宙」專題，並將論壇主題定為「渾元宇宙，捨我其誰-微系統與半導體征程」，由常務理事盧超群董事長主持，邀請廣達創辦人暨總裁林百里、電子時報董事長暨社長黃欽勇、台積電業務開發資深副總經理張曉強、聯發科技執行副總經理暨技術長周漁君及宏達電中國區總裁汪叢青等多位重量級知名專家與來賓互動，共同尋求台灣半導體產業持續成長的契機。

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