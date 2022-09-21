美參院通過修正案 要UN終止中國的發展中國家地位

【新唐人北京時間2022年09月22日訊】美國參議院週三（9月21日）以69票對27票通過一項《蒙特利爾議定書》修正案，要求減少使用導致氣候變化的製冷劑化學物——氫氟碳化物 （HFCs），同時要求美國國務院向聯合國提議，終止中國的「發展中國家」地位。

這項《基加利修正案》（Kigali Amendment）將大幅限制從空調和其他類型的製冷設備的污染物排放，要求各國逐步停止使用氫氟碳化物。據稱，氫氟碳化物在加速氣候變化方面的威力是二氧化碳的數百至數千倍。

該修正案贏得了參議院至少三分之二的支持，使美國成為第137個批准該修正案的國家。早期的《蒙特利爾議定書》僅對破壞臭氧層物質的生產進行限制。

美國氣候特使約翰·克里（John Kerry）表示，此舉將鼓勵其餘國家效仿。

該修正案中有一項要求是要求美國國務院官員向聯合國提議，終止中國作為發展中國家的地位。

《華爾街日報》報導說，中國是氫氟碳化物主要生產國，而發展中國家的身分讓中國延長了逐步減少使用該化合物的期限。

上述提案這項針對中國的條款，由參議員丹·沙利文（Dan Sullivan）和麥克·李（Mike Lee）要求增加的，參議院最終以96票對0票通過了這項要求。

參議院外交關係委員會成員比爾·哈格蒂（Bill Hagerty）告訴CNN，如果沒有新增廢除中國為「發展中國家」的要求，該修正案將給「中國（中共）一個他們不應該得到的優勢」。

哈格蒂說，在這一點上，「我們需要站起來，開始在這些多邊論壇上與中國（中共）對話。」

（記者陳北晨綜合報導/責任編輯：林清）

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