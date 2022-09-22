圖／資料照片

柯芷筠 綜合報導 / 台北市

今(22)日東北風減弱，各地大多為多雲到晴的好天氣，溫度受輻射冷卻效應影響，北部清晨、夜晚偏涼，低溫只有20度，其他各地也是21到23度的低溫，白天又會回到30度以上，日夜溫差大，早出晚歸記得帶件薄外套。目前太平洋海面上，有熱帶性低氣壓生成，可能發展為輕度颱風，預計將朝日本方向移動，對台灣尚無影響。

日夜溫差大 白天飆至30度以上

今日台灣仍處於東北風的環境，早晚感受有涼意，各地低溫約23至26度，白天高溫部分，北部及東半部高溫在29、30度，中南部可以來到32、33度，各地感受溫暖舒適，但中南部日夜溫差稍大，早出晚歸要留意氣溫變化。天氣方面，水氣減少，清晨花東沿海地區有零星飄雨的機會，但上午會逐漸趨緩，其他時間各地大多為多雲到晴，午後降雨的熱區集中在中南部山區及南部近山區平地，此外，由於近日地震頻繁，山區土石較為鬆動，非必要避免前往山區活動。

今日清晨2時於日本南方海面生成一熱帶性低氣壓，未來有機會增強為今年第15號颱風「塔拉斯」，將朝日本方向移動，對台灣天氣無直接影響。空氣品質部分，環境風場持續為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍高；新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、台東、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲林、嘉義、南投、馬祖為「普通」等級，高雄、屏東、金門為「橘色提醒」等級。

空氣品質／環境保護署提供

東北風再增強 北部氣溫起伏大

天氣穩定的型態會持續到周五白天，預估最快周五晚間另一波東北風南下增強，帶動水氣接近，迎風面北部、東北部、東部降雨會再度增加，周末期間自新竹以北到宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地都是陰天有短暫陣雨的天氣，局部地區累積雨量還可能會比較多，新竹以南到高屏地區則仍維持多雲到晴。

溫度因為東北風的強弱變化，在北部、東北部、東部會有先升後降的起伏變動。白天高溫普遍回升到30度以上，到了周末隨著東北風再度增強配合陰雨天氣，白天高溫又會降到只剩27至28度左右，夜晚清晨的低溫則大致維持在20度上下。中部、南部、東南部地區不受東北風影響，未來幾天白天的高溫持續有機會超過30度，甚至局部地區會達到33至34度，夜晚清晨低溫則在23至26度間，越往南溫度越高，呈現日夜溫差變化較大的型態。

颱風路徑／氣象局提供

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新聞來源：華視新聞