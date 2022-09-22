美參院全票通過 要求取消中國發展中國家地位

【新唐人北京時間2022年09月23日訊】美國參議院週三通過了一項氣候法案，其中一項附加條款要求，終止中國的發展中國家地位，來看報導。

美國參議員 約翰·希肯盧珀：「這項投票，69票贊成，27票反對。」

週三，美國國會參議院以超過2/3的多數，批准了一項氣候條約修正案——2019年蒙特利爾議定書「基加利修正案」（Kigali Amendment）。

這項修正案由124個國家共同簽署，敦促各國在2036年前，將製冷劑氫氟碳化物的使用量減少85%。氫氟碳化物被廣泛應用在冰箱和空調中，是一種超級污染物，會破壞大氣臭氧層。

美國議員指出，這項法案也會使那些研發和生產氫氟碳化物代替品的美國公司受益。

美國參議員梅南德斯：「加入「基加利修正案」會讓世界遠離中國（共）及其公司，而是轉向我們的競爭優勢。這對美國和我們的企業有益，對中國（共）不利。 」

當天，兩位共和黨參議員丹·沙利文和麥克·李還提出了一項附加條款，即要求美國國務院向聯合國提議，終止中國的發展中國家地位。參議院以96票對0票通過了這項要求。

美國共和黨參議員麥克·李：「這會開始解決中國（共）接受特殊待遇，卻讓美國人民付出代價的問題。作為世界上最大的溫室氣體排放國，中國（共）長期以來不遵守、無視環保標準，並且持續增加它的排放。」

如果聯合國和世貿組織不再認定中國是發展中國家，則意味著中共享有的一些特殊待遇將被取消，如世界銀行低息貸款、不對等貿易關稅等等。

美國南卡羅來納大學艾肯商學院教授謝田：「舉一個不是特別合適的例子，像有些大陸新移民來到美國，裝作是很窮的人，申請美國政府的補貼，但事實上他很有錢，經常願意炫耀他的名車、豪宅，現在美國政府發現，這些人事實上是有資產的，取消了他這些補貼，他那個心情會怎麼樣？我想中共的心態差不多也是這樣。」

新唐人電視台記者金石紐約報導

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