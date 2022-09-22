正確使用洗衣機 使衣物淨白耐用

很多人洗衣服就是把髒衣服往洗衣機裡一扔，倒上清潔劑，按下按扭就萬事大吉了。其實這種做法有時不僅不能洗淨衣服，而且還會將衣服洗壞。因此我們應當熟悉了解洗衣機的功能並正確使用它，才能洗淨並保養好衣物。

要點一：衣物不宜過多

目前常用的洗衣機大致分為滾筒式洗衣機（Front-loader）和直立式洗衣機（Top-loader）。滾筒洗衣機不可把衣物裝滿，而要留有一定的空間，以便洗滌過程中衣物可以通過摔打達到洗淨的目的。而直立式洗衣機同樣不能把衣物塞得過滿，否則清洗衣物時無法自由移動，就容易損壞或無法洗淨。

要點二：清潔劑不宜過量

過量的清潔劑並不能使衣物更乾淨。反而過濃的肥皂水會帶有更多的細菌，在洗衣機內形成有異味的沉積物並污染衣服。而且清潔劑也會殘留在衣物上，使衣服的顏色暗淡。所以應避免把衣服穿得過髒，那麼在洗衣服時只需加入適量清潔劑即可。

要點三：水溫不宜過熱

熱水雖然可以將衣服洗得更乾淨，但熱水很容易讓衣料褪色或傷害衣料的表面，因此要根據衣服上的洗滌標籤確認洗衣溫度。一般標示冷水不超過華氏85度（攝氏29度），溫水介於華氏86度到105度（攝氏30度到40度）之間。另外，有血漬的衣物應用冷水洗滌，因為血跡中含有蛋白質，遇熱後會凝固從而形成永久污漬無法清除。

要點四：洗畢敞開機蓋

洗完衣服後，務必將洗衣機蓋子敞開30分鐘至1小時，以便水蒸氣可以完全蒸發掉。特別是在炎熱和潮濕的地區，必須延長通風時間以避免細菌生長。

要點五：定期清洗內筒

洗衣機使用久了，衣服、浴巾、床單上面的粉塵、皮屑在清洗過程中就會累積在洗衣機內筒的縫隙裡，滋生細菌，還有殘留的洗衣粉、洗衣液、水垢也都在累積。另外洗衣機門背後和周圍也會儲藏細菌，甚至散發霉味。因此建議每隔1-2個月清潔保養一次洗衣機。

除了會操作標準洗滌和注意以上幾點外，我們還要了解和掌握洗衣機的多種洗滌功能。

1、快洗（Quick Wash）

快洗功能只適合不太髒的衣服，比如辦公室白領一天一換的襯衫，參加一場宴會後需要洗一兩件短上衣和長褲等。這種模式無論是洗滌、沖水還是甩干的效果都不如標準洗滌，好處是比較省水。

2、預洗（Pre-Wash）

太髒的衣物可使用預洗的功能，它會在標準洗滌程序開始之前浸泡衣物。清潔劑盒內通常會有預洗用的清潔劑放置槽，記得將預洗用的清潔劑和標準洗滌程序的清潔劑分開放入。

3、持久壓燙織物（Permanent Press）

選擇此種洗滌程序會用溫水或熱水洗滌，低速脫水。它可使西服襯衫和褲子的皺褶降至最低，讓免燙衣物保持平整狀態。

4、強力洗滌（Heavy Duty）

強力洗滌程序專門對付沾有污泥、頑垢等特別髒的衣物，它的特點是使用溫水或熱水，洗滌時間較長，高速攪動搓揉脫水衣物。

5、精緻衣物（Delicates）

精緻衣物的洗滌程序是以冷水清洗，時間較短，使用低速攪動與脫水，適合毛衣、內衣等需要輕柔搓洗的衣物。

6、手洗（Hand Wash）

此種洗滌程序是仿照衣物在水槽中手洗的方式，它是使用冷水溫和的浸泡攪動。它適用於洗滌標示註有「手洗」的服飾。

7、額外清洗（Extra Rinse）

此種洗滌程序，將在您已選擇的標準洗滌程序結束後，進行額外的清洗，可使污垢和清潔劑徹底的沖洗乾淨。如果您的家人患有過敏或皮膚敏感，這是一個很好的選擇。

8、清洗與脫水（Rinse and Spin）

如果您只是想讓浴巾、浴袍等衣物不加清潔劑的快速用清水洗滌、脫水， 即可用此洗滌程序。

9、預約（Delay Start）

如果您要上班或出門辦事且時間較長，此時您可使用預約洗滌，讓洗衣機延後啟動，當您回家時即可將剛洗好的衣物移到烘乾機中烘乾。

（責任編輯：葉誠允）

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