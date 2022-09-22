「迫害法輪功違法」 大陸一幹警明白後退黨 黃真

三退大潮波瀾壯闊，已經有4億多中國民眾聲明退出黨、團、 隊組織，遠離中共。近日， 大陸一位公安幹警接到義工黎先生的電話，聽到「退黨保平安」， 他害怕被監聽不敢表態。在10多分鐘的交流後， 他終於明白中共的邪惡，果斷表示退出中共黨組織。

電話錄音：https://www.tuidang.org/wp-content/uploads/2022/09/[email protected]

毒誓不能亂發

這天，黎先生打通這位男士電話後問候並說：「形勢變化非常的大， 我們人類下一秒都不知道會發生什麼事。 送給您一個保平安的好方法，不要您一分錢，幫您抹毒誓退黨、團、 隊保平安，希望大哥將來不管發生什麼事都有老天神佛護佑您。 大哥，您入過黨，是黨員嗎？」

男士說是黨員。黎先生告訴他「記住多安這個名字， 幫您從心裡抹毒誓退黨保平安，希望您好人一生平安，可以嗎？」

男士很警覺，問：「你們是幹什麼的？」

黎先生真誠地說：「我打這個電話沒有什麼惡意， 我們中國五千年文化都講一諾千金、一言九鼎。 清雍正年間有個讀書人叫顧鎬，文章寫得很好，但考不取功名， 他就到東嶽廟拜神，發了一個毒誓願用陽壽換秀才……」

男士覺得訝異，沒等黎先生講完就說，「你知道我是幹嘛的？ 我在刑偵隊上班，你讓我退黨， 我怎麼退?」

黎先生解釋說：「是從心裡退，不是讓你去組織退。 您該升官就升官，該發財就發財。因為我們中國是人傑地靈的地方， 跟普通的國家民族不一樣。 很多傳說都說天上的神下世當人最先一定要當中國人。 中國被叫做神州大地，所以我們每個人都要珍惜自己的來源。」

男士有些疑惑，「你們從哪裡找到我的電話號碼？」

「這是網絡電話隨機撥打的，我不知道你是誰， 所以你能接到這個電話非常幸運。」黎先生解釋說，「中國人非常了 不起，每個中國人都不是韭菜，我們是神傳文化的傳人， 所以要珍惜自己的生命，我們不能把命獻給黨，這個毒誓不好。 我們為自己奮鬥終生，為家人奮鬥終生，幹嘛為共產黨奮鬥終生， 您說對吧！」

「因為我們是炎黃子孫，他們是無神論的組織， 您記住多安這個名字我幫您抹毒誓退黨保平安。就是為了您好， 好不好，大哥？」

男士擔心他的電話被單位監聽，不敢表態。

「沒關係，我們每天都打電話告訴中國人， 現在四億多人三退得福報了。大哥您別害怕，您答應一聲好就行了， 我祝福您大哥，就是為了您好。」

男士依然不明白，為什麼說共產黨不好呢？

藏字石警示：天要滅中共了

黎先生知道他受矇騙，就從藏字石的故事講起。 在貴州省平塘縣發現了一塊巨石，石頭上有六個大字 「中國共產黨亡」，「亡」就是滅亡的亡。 當時中國科學院的專家都去考察，他們都心照不宣。 這是不是天意呢？

男士說他是無神論，只要老實工作賺錢，家人平安健康就好了， 為什麼要退黨呢？

「中共大肆宣揚無神論，尤其是文化大革命中破壞了傳統價值觀， 導致很多中國人都沒有信仰，也不講仁義禮智信。」黎先生解釋說， 「您想一下，人如果不相信善惡有報，就會肆無忌憚地去做壞事， 道德底線越來越低。您看很多人為了錢，什麼都敢幹， 造成貪官遍地，社會風氣敗壞，黃賭毒泛濫，坑蒙拐騙橫行， 禽獸教師。」

男士不以為然，覺得全世界都這樣，都會有這些敗類。

黎先生鄭重地告訴他：天要滅中共了！男士很震驚。

「因為中共一直戰天鬥地，妄想人定勝天。自從它奪權以來， 就不允許老百姓擁有自己的信仰，還向全國人民灌輸無神論、砸廟、 拆教堂、關押甚至殺害有信仰的人。」

「馬克思是信魔鬼教的，他是在加入撒旦教之後發明的共產主義， 在《共產黨宣言》開篇的第一句話：一個幽靈，共產主義的幽靈， 在歐洲上空遊蕩。所以共產主義是邪靈強加給人的魔鬼教義， 專門用來為禍人間的。」

「為什麼說中國共產黨是邪靈？」男士不理解。

黎先生告訴他中國人小時候加入黨、團、隊的時候， 都舉著拳頭發誓說要為共產主義奮鬥終生、為惡黨獻出生命。 如果共產黨是魔鬼的話，這可不是個簡單的事情。 三退就是順天意而行。

男士覺得他很缺錢，也好奇義工打電話有沒有工資。

談到錢的話題，黎先生分析說，2018 年貪官在海外的不明資產已經達到了32萬億美金，折合人民幣21 0萬億，平攤到每個老百姓相當於每人可以拿到15萬元。 在老百姓這麼困難的情況下，是一分錢也沒分給老百姓啊！ 其實那本來都是老百姓的血汗錢。

江澤民迫害法輪功是違法的

黎先生是汽油工程師，相信科學，沒想到有一天會走上修煉的路。2 016年，他2歲的兒子得了癲癇病，找了很多醫院、醫生， 沒有人告訴他兒子的病將來會怎麼樣。

為了兒子，黎先生在網上找到一篇文章， 說的是一位法輪功學員女兒得了那個病，她修煉法輪功後， 女兒的病居然好了。從那天起，黎先生也開始修煉法輪功。一年後， 他孩子的病也好了，不需要去醫院吃藥。從2019年起， 黎先生開始自學中文，打電話給中國大陸民眾講法輪功真相， 救度被中共矇騙的可貴中國人。

黎先生給這位幹警講，法輪功在中國達到上億人修煉， 當時中共政治局七個常委的家屬都在煉。 就是因為修煉法輪功的人數遠遠超過了中共黨員的人數， 江澤民出於小人妒忌，從 1999 年開始鎮壓、迫害法輪功。

黎先生舉例說，「法輪功傳遍全世界 100 多個國家，不只是我們中國人喜歡，外國人也喜歡。 比如說我們到小販那裡買東西，如果小販是學真善忍的， 他不會訛你錢、不會偷斤減兩，也不會賣給你毒食品， 因為他按照真善忍做好人，就是真誠、善良、忍讓。」

由於中共造謠抹黑法輪功，男士一直被謊言矇騙，他不懂「法輪功能 給我們帶來什麼？」

黎先生語氣和善，耐心地說：「你可以去查一查中國的憲法法律， 沒有一條法律說法輪功是違法的，沒有一條說法輪功是邪教， 他們知道迫害法輪功是違法的，上級打電話給下級指示去執行迫害， 不用紅頭文件。」

「為什麼？就是怕留下證據，未來要承擔責任， 所以最可憐的就是這些基層人員，領的錢最少，承擔的責任最大。 你家人有公檢法司的，要告訴他們絕對不要迫害法輪功。」

「你知道文革結束時為了平民怨， 有將近八百名的警察被拉到雲南祕密槍決，所以歷史會重演。 有句話叫做槍口抬高一厘米，什麼意思呢？ 就是你可以去執行上級的命令，但你先通知法輪功學員， 這樣你對上級也有了交代，你也保護了學員。 法輪功會有平反的那一天，迫害法輪功不只是對自己不好， 會殃及子孫的。」

黎先生告訴他去百度搜索一下，可以看到公安部公通字[2005] 第 39 號文件，認定了 14 種邪教，裡面根本就沒有法輪功，所以迫害法輪功是違法的。 對法輪功來說，這個「邪教」的說法是從哪兒來的呢？其實是江澤民 1999 年接受法國《費加羅報》採訪，污衊法輪功第一次說出來的。

懂法律常識的人都知道，個人說出的話不是法律， 沒有任何法律依據。就算江澤民是國家主席也一樣， 那只是他的個人行為，代表不了國家，也代表不了法律。 不是國家不讓煉，是江澤民個人不讓煉， 是江澤民利用整個中共國家機器在鎮壓法輪功。但是中共一黨專政， 江澤民說了這個話以後，很多媒體就馬上跟風全國轉發。

當時學煉法輪功的人數短短 7 年的時間就有上億人。 在全國範圍內對這麼大的人群進行打壓卻沒有任何法律依據， 從民政部通告，到公安部通告，再到全國人大的決定， 還有兩高院的司法解釋都沒有論述其為邪教， 也都從來沒有做出過鎮壓法輪功的決定。

江澤民打壓法輪功完全是違法的，就連鎮壓法輪功的機構 610 辦公室，也跟納粹蓋世太保、中央文革小組一樣是違法的。

黎先生義正詞嚴地講道，「根據中國的法律，法輪功完全是合法的。 最近這些年一直都有正義律師利用各種法律條款為法輪功學員做無罪 辯護，有的法輪功學員被當庭釋放。法輪功講「真善忍」是正法正道 ，全世界都可以煉。希望您不要誤解法輪功， 咱們可千萬別仇視佛法上當受騙。我們善待好人才能幸福平安， 大哥我說這些你聽明白了嗎？」

男士靜靜地聽，思想在改變，他表示聽明白了。

中共活摘法輪功學員器官是真實的

黎先生為他明白真相而高興，進一步勸道，「法輪功這麼好， 那為什麼中共還打壓呢？你想一個貪污腐敗的官員， 他允許身邊存在清白正直的人嗎？」

很多中國人蒙在鼓裡，以為共產黨貪污腐敗、迫害好人不能算罪， 男士還為其辯解。

黎先生語重心長，正念喚醒他，「一個靠造假、暴力、 欺騙百姓起家的黨，它能允許『真、善、忍』的存在嗎？ 如果法輪功沒有神奇的效果，說的不是那回事， 你想共產黨迫害法輪功二十多年了，它什麼整人的辦法都使盡了， 學的人為什麼越來越多呢？你想一想就會明白。一個人傻， 兩個人傻，總不能上億人都傻吧？這個道理說不過去吧。」

「還有共產黨現在還活摘器官移植賺錢，這是真真切切的事， 你知道怎麼活摘嗎？是摘取肝、腎、心臟、眼角膜， 然後賣給有錢人！追查國際組織經過十多年的調查證實了這件事。」

這位男士不敢相信中共活摘罪行如此殘忍。黎先生點醒他，「中共做 這麼多壞事你還把命獻給它？」

中共治下環境污染嚴重 危及百姓生命

男士覺得他生活安定，對中共仍抱有幻想。

黎先生循循善誘，讓他思考一下，「改革開放幾十年了， 經濟搞上去了，高樓大廈、燈紅酒綠，覺得挺好是吧， 但是咱們付出的代價太大了——我們的生存環境被破壞了， 資源被掏空，水、空氣、土地都被污染了；人的生命安全沒有保障， 現在社會上什麼毒奶粉、毒疫苗、毒食品泛濫。禽獸教師、強拆、 活摘器官，什麼事兒都有。」

「孩子們面臨的是：喝的奶粉是有毒的、打的疫苗是假的， 好好的孩子給喝殘了、打殘了，還不讓告，誰告抓誰。」

「專家說全國18 億畝耕地， 40%以上都受到了重金屬污染，產出大量有毒的糧食， 人吃了會高血壓，長癌等等。這些糧食還不是我們老百姓吃了， 那些高官吃的都是特供。亂世中我們一定要看清真相， 聰明智慧一些，才能保護好我們自己和家人的安全。」

「很多人以為自己過得挺好，可咱們老百姓喝的水，地下水 90%污染，60%嚴重污染。每年大約 2 億人因為喝了不乾淨的水生病，還出現了不少癌症村。 就連離北京很近的劉快莊，都成了癌症村的一員，村裡已有 200 多人死於癌症，附近村鎮裡每50 人就有 1 人患有癌症。為什麼污染會這麼嚴重？我說這些你聽明白了嗎？」

男士表示聽明白了，黎先生叮囑他，「如果你聽明白了， 您記住多安退黨保平安，就為了您好。您答應聲好就生效了， 就這麼簡單，好吧大哥，可以嗎？」

男士明白了真相，連連說：「好的，好的」，「記住了」， 黎先生再次祝福他，記住「法輪大法好，真善忍好」這九字真言， 跟佛法結善緣，善待好人才能幸福平安。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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