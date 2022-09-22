國泰世華馬尼拉分行日前與菲律賓Villar集團的PrimeAsset簽署永續績效連結貸款。右5為菲律賓首富Manny Villar、右4及左5分別為國泰世華馬尼拉分行行長陳海清及企金部主管陳玉樹。（國泰世華提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華馬尼拉分行近期與菲律賓知名Villar集團的控股公司PrimeAsset，簽署12.5億披索（約6.75億新台幣） 的永續績效連結貸款（Sustainability-linked Loan, SLL）以供旗下水務公司PrimeWater使用，為菲律賓金融市場首筆SLL案例；國泰世華海內外累計SLL授信規模已逾新台幣190億元。

PrimeAsset隸屬Villar集團，集團旗下公司包含地產、基礎建設、網路通訊、批發零售、再生能源等，創辦人Manny Villar現為菲律賓個人首富，根據《富比世》揭露資訊，其個人資產達76億美元。而他所擁有的PrimeWater在菲律賓全國101個城市與地區共有243個據點，提供超過170萬戶家庭用水，為菲律賓規模最大的民營水務公司。

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國泰世華表示，本次雙方簽署SLL，PrimeWater承諾將持續降低漏水率，並提升水資源收集與處理效率，以達成節約能源及環境保護。馬尼拉分行除安排專業融資規劃，也擔任本案的永續績效顧問，協助PrimeWater擴展營運，並同時朝向永續發展邁進，希望鼓勵更多當地企業朝環境保護、社會責任、公司治理等永續經營的面向努力。

國泰世華在國內推廣ESG融資也大有斬獲。繼4月承作封測大廠矽品精密的SLL融資案後，近期也與環球水泥簽署SLL，將檢視其用水密集度及公司治理評鑑指標，符合條件時將提供優惠利率減碼；另也與王品集團、和潤企業、和運租車與威剛科技等知名上市櫃企業簽署SLL，合作產業遍及科技、傳產與金融領域。

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