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（中央社記者田習如台北23日電）歐洲許多城市在昨天的「國際無車日」前後紛紛舉辦活動響應，包括18日布魯塞爾全市禁止汽車通行，創下歐洲最大範圍的無車日紀錄。調查指出，疫情封城體驗加上高油價，愈來愈多歐洲人想讓無車日常態化。

根據歐洲非政府組織「乾淨城市運動」（Clean Cities Campaign）調查，歐洲5大城巴黎、倫敦、巴塞隆納、華沙和布魯塞爾的民眾有62%支持每週一天禁止汽車通行。如果成真，估計全歐洲城市每年可省下5%的汽油消費量，相當於波羅的海3國全年合計的需求量。

目前全球許多城市響應的9月22日「國際無車日」源起於1970年代歐洲，當時石油價格飆漲危機正衝擊各國民生經濟，幾個歐洲城市便發起「無車日」以降低石油消耗。如今能源通膨危機再臨，加上節能減碳趨勢、疫情改變生活觀念，更促進許多城市的無車化政策。

歐洲新聞網（Euronews）報導，倫敦、德國佛萊堡（Freiburg）、米蘭等城市都在推動更多歷史街區禁車政策；除了大城，多年民調都是波蘭「最快樂城市」的格迪尼亞（Gdynia）也提出交通翻新計畫，希望透過建設自行車道、推廣可即時選擇最佳交通方式的APP等政策，降低該市7成的汽車持有率。

西班牙的龐特韋德拉（Pontevedra）是城市翻轉成功案例。這個海港城原本因為無止境的塞車、噪音而不斷流失居民，如今因對行人友善而獲聯合國和歐盟表揚。

市長羅雷斯（Miguel Anxo Fernandez Lores）告訴歐洲新聞網，這個8萬人的城市過去每天有8萬至15萬輛的汽車湧進，密度是首都馬德里的3倍，噪音使人們在街邊幾乎無法聊天，讓人不想在此生活。

他上任後推出連串措施，包括只許基本必要的車輛可開進城、不准外地車輛為求捷徑而「路過」、關閉路面停車場、市中心開車限速30公里、擴大無車區域等。

執政22年的羅雷斯說：「我們已經11年沒有發生致命交通事故，污染減少到每人每年半公噸，生活品質顯著提升。」

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西班牙政府想在其他城市複製龐特韋德拉的經驗，已在去年的氣候變遷法案中規定人口5萬以上的城市（馬德里和巴塞隆納除外）必須在明年底前設置「低碳排區」（low emission zones），並將車輛依碳排放程度分級，高污染的傳統汽油、柴油車將被限制或禁止進入低碳區，否則可能被罰款200歐元（約新台幣6000元）。

「疫情讓人們如何在城市裡好好消磨時間一事成為主流」，都市交通社會企業Fare City主管藍柏特（Richard Lambert）告訴歐洲新聞網，要求城市空間規畫更開放、綠化和對行人友善的呼聲變高。（編輯：周永捷）1110923