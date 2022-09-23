2022年09月23日 環境資訊中心記者 陳昭宏報導 環境資訊中心記者 陳昭宏報導

走進超市，架上的泡麵碗紙盒上明顯多了一個QR code，然而這次主角並不是泡麵，而是驗明這個紙碗是否來自合法的紙容器生產商。8月起，所有新生產的紙容器都要印上環保署核發的QR code，作為合法業者生產的標示，舉凡紙杯、紙碗，就連便當店的紙餐盒也要。若發現沒有QR code或是標示造假，民眾可就近向地方環保局檢舉，為資源回收盡一份力。

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環保署規定，從今年8月起，所有新生產的紙容器，都要放上環保署核發的QR code，作為識別是否為合法業者生產的標示。攝影：陳昭宏

紙容器也有身分證 沒有QR code標示將開罰、補繳回收處理費

有薄薄一層塑膠淋膜的紙容器，回收後需絞碎打散，把塑膠淋膜跟紙漿分開，處理上並不容易。為了確保紙容器都能妥善回收，環保署回收基金管理會針對紙容器項目，向前端的生產、製造業者徵收費用作為回收基金，補貼後端的回收處理。不過，紙容器製造門檻低，有不肖業者不想繳交費用，躲避登記，讓市面上流竄許多非法紙容器，成為回收黑數。

近幾年疫情、外送平台興起種種因素，國內紙容器用量大增一倍，在大量補貼紙容器回收、卻無足夠來自產源繳交的費用下，回收基金虧損更為嚴峻。

為此環保署推出「紙容器本體來源標誌（QR code）」制度，核發專屬QR code給登記在冊的紙容器生產業者。今年8月起，所有新生產的紙容器，都必須印上此標示，證明是已經納管、依法繳費的產品；在此之前生產、未印上標示的紙容器，則須在2023年5月前消化完。

記者實地走訪，市面上已經可以見到不少印上QR code的紙容器。環保署回收基管會第三組組長連奕偉表示，民眾可以在紙容器的側邊、底部，檢查是否有QR code。

市面上不少紙容器已經陸續標上環保署所核發的QR code。攝影：陳昭宏

他指出，目前可能還有些紙容器是合法業者8月之前生產的，但過了明年5月3日，市面上就不允許任何未標示的紙容器；若未標示，很有可能是非法業者所生產，環保單位將循線追查業者，並開罰、納管、要求繳交回收基金。

民眾隨手掃 抓出紙容器黑數

以手機掃描QR code，將會連結到環保署網頁，畫面顯示「列管中」即代表該容器來自已登記的合法業者。民眾只能得知廠商是否合法，但連奕偉補充，環保稽查人員會有另一套專屬App，掃描QR code能夠取得完整的廠商資訊，協助後續稽查。

連奕偉表示，民眾發現未標示QR code、或標示有誤，可以就近向地方環保局舉發，環保局就會循線追蹤供貨商。未標示將處6~30萬元罰鍰，若仿冒或盜印他人QR code，則可能涉及刑事、民事的偽造文書及侵權行為。

連奕偉強調，環保署有完整查核技術，「真的不要去想翻印很容易」。他也呼籲民眾隨手掃、隨手舉報，促進更公平的繳費環境，為資源回收盡一份力。

民眾利用手機掃描QR code，會連結到環保署網頁；畫面中顯示「列管中」字樣，就代表容器來自已登記的業者，已經依法繳交回收基金。圖片來源：截取QR code掃描連結頁面美中不足 合法業者也會「短漏報」

美中不足的是，環保署目前還無法藉由QR code機制，比對「合法業者申報量」和「實際流入市場數量」是否吻合。舉例來說，今年4~7月環保署共查出35家已登記業者短漏報，造成7000多公噸未申報的紙容器流入市場，業者應補繳4000多萬元的回收基金，凸顯合法業者的短漏報問題。

QR code立意良善，但僅能辨識紙容器生產商是否為合法登記。環保團體看守台灣建議，環保署應強化QR code機制，讓業者能夠回報每筆交易。秘書長謝和霖表示，紙容器數量的查核工作成本極高，如果QR code還能結合產品交易回報、流向追蹤功能，將能更有效解決短漏報問題、回收基金虧損問題。

假設製造商生產了一批紙容器，申報數量時獲得環保署專屬的QR code；這批紙容器交易時，每個中盤商，以及中盤商轉賣給小盤商、小盤商轉賣給餐廳，交易雙方都必須掃描QR code，留下時間、數量、重量等記錄回傳環保署，層層記錄才能確保業者申報總量與實際數量吻合。

謝和霖說，最理想的狀況是連消費者買了便當，都能留下紀錄。雖然實務上執行不易，但他建議環保署比照統一發票抽獎，也建立一套回收抽獎機制，鼓勵民眾掃碼回報，藉此得知紙容器數量，讓流向資訊更完整。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，紙容器數量的查核工作，需要花費極大成本，如果QR code還能結合產品交易回報、流向追蹤功能，會更有效解決短漏報問題。圖片來源：截取自看守台灣廢清法公聽會簡報

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