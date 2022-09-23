金管會積極衝刺財富管理 2.0，目前有 7 家銀行開辦高資產客戶新財管方案，金管會今 (23) 日宣布，同意玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行可辦理資產逾億元以上的高資產客戶，成為國銀第 8 家。

目前有 7 家銀行開辦高資產客戶新財管方案，包括：中信銀、一銀、國泰世華銀、兆豐銀、上海商銀、合庫銀及瑞士銀行台北分行，截至今 (2022) 年 7 月，這 7 家銀行總計服務高資產客戶共 2966 人，管理總資產高達 3831 億元。再加上今天同意受理的玉山銀行，將有 8 家銀行大搶上億元富豪商機。

金管會表示，在與玉山銀行主要業務負責人進行面談後，考量該行在人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統的投入，都提出相關具體規畫，並規劃設置問責委員會，強化董事會督導管理責任，以形塑良好企業文化，並落實公平待客與公司治理，因此予以同意受理。

根據玉山銀行董事長黃男州於之前法說會所揭露，玉山銀行財富管理是全國前三名，去年也對私人銀行業務進行組織改造，成立私人銀行處，放在大法金項下，且環球金融業務配合亞洲布局也表現很好，光是今年上半年，高端顧客戶數及資產管理規模均呈現「雙位數」成長。

金管會強調，將持續關注本項業務的發展情形，透過法規鬆綁及導入相關監理措施，鼓勵金融機構在財富管理人才及系統的投資，提升國內金融產業研發能力，提供客戶多樣化且客製化服務，以提升我國整體財富管理業務國際競爭力。