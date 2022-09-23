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柯芷筠 綜合報導 / 台北市

今(23)日是24節氣中的秋分，俗諺說「秋分瞑日對分」，意思是今日是晝夜等長，而秋分之後，白天會越來越短、陽光變少，也影響到溫度，清晨低溫普遍為20至23度，但太陽露臉之後，高溫都會回升到31度以上，日夜溫差會差到10度左右，早出晚歸記得要帶件薄外套。降雨部分，大多為多雲到晴的好天氣，但晚上東北風移入，北部、東半部降雨機率將提高。

紫外線預報／氣象局提供

晚起水氣增 北部、東部局部短暫雨

今日台灣附近仍為東北風環境，清晨低溫普遍為20至23度，北台灣局部地區甚至來到17、18度，白天各地為晴到多雲、穩定的天氣，高溫為31至33度，感受溫暖微熱，因雲量較少，中午前後紫外線偏強，此外，各地日夜溫差大，早出晚歸要留意氣溫變化。午後南部及中部山區有短暫陣雨的機會，整體降雨較零星，不過晚起水氣增加，北部、東半部降雨機率提高，開始出現局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨較明顯且持續，晚上外出建議攜帶雨具備用。

周末假期雨量增 南、北區域溫差大

明日東北角、宜蘭、花蓮等地可能有局部較多的累積雨量出現，周日降雨量較為減少，但是迎風面地區，還是有較高的下雨機會，其他地方基本上不受影響，尤其新竹以南到中部、南部的天氣還是比較穩定，只有山區可能出現局部的午後熱對流降雨，平地天氣大致都維持多雲到晴。

東北風增強也會讓北台灣白天的高溫下降，明、後兩日包括桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭以及花蓮等地高溫預估在26至30度間，新竹往南因為白天陽光仍然明顯，也比較不受到東北風涼空氣影響，白天高溫仍可到31至33度，南北之間溫差大。夜晚、清晨的低溫在北台灣空曠地區也會比較低，大約在20至22度左右，雲量較少的地方因輻射冷卻作用，有機會出現18至20度的低溫，至於中南部以及花東縱谷一帶，低溫預估在23至25度左右。

海面兩熱帶性低氣壓 皆有機會發展為颱風

目前海面上有兩個熱帶性低氣壓，皆有發展為輕度颱風的趨勢，位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，發展環境較差，未來將朝日本方向移動，對台灣天氣無直接影響；位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓結構較扎實，且環境有利於發展，未來朝西往呂宋島前進，短期內對台灣無直接影響。

空氣品質方面，環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍高；宜蘭、花蓮、台東、澎湖為「良好」等級；北部、新竹、苗栗、金門為「普通」等級；中部、雲林、嘉義、南投、高雄、屏東、馬祖為「橘色提醒」等級。

颱風路徑／氣象局提供

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新聞來源：華視新聞