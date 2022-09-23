轉季天氣令肌膚變得乾涸、敏感，尤其成熟肌膚更首當其衝，細胞代謝減慢，連細胞的修復工作亦未能如常進行，常見是肌膚失去彈力、出現皺紋、臉頰下垂等問題。今日推介三大「逆齡專家」之王牌產品，不妨趁轉季前提早入手。

文︰Angel 部份圖片︰星島圖片庫

融入尖端科技 修復細胞

法國ORLANE以尖端科技結合肽及植物萃取物研發出專利成份，深層次修復細胞，最為人熟悉的B21重設肌齡系列，有助延長細胞周期。

ORLANE B21 重設肌齡全效修護面霜 $1,780

特別添加酵母精華，以促進細胞代謝及更新，讓肌膚能回復修護、修復功能。

ORLANE B21 重設肌齡全效修護液 $1,990

猶如絲絨的質感，蘊含臻緻美肌成份，針對改善紋理、淡褪色素，以及賦活細胞。

ORLANE B21 2-in-1眼面潔淨卸妝泡沫 $540

適用於面部和眼睛，能卸妝及潔面，蘊含蘋果氨基酸、辣木籽萃取，能於潔面過程中除去所有污染粒子。

ORLANE B21 重設肌齡全效眼霜 $990

有助刺激微循環，改善黑眼圈、色素，尤其針對提亮眼周膚色。 活性配方 減化學添加

法國科研的KATE BENJI推出海洋植物超級活性護膚品，賣點是限制使用化學添加劑，增強配方穩定性。

KATE BENJI 豐盈超級活躍補濕精華液 $650

由90％的法國海洋泉水代替水配製而成，達至超級活性補濕度，令肌膚回復緊緻。

KATE BENJI 能量面膜 $390

面膜以煙酰胺為主要成份，令肌膚在短時間補充水份，作為急救肌膚之用。 德國科研 對付敏感肌

BloomSixteen產品以德國高端科技專利技術研發，並加入豐富的維生素及天然成份，易被皮膚吸收，對敏感皮膚亦有治療效果。

BloomSixteen 升級修復面霜 $349

主要成份為荷荷巴籽油、酪梨油、維他命原B5、乳木果油等，使皮脂保持平衡。

BloomSixteen 高效骨膠原緊緻精華液 $459

蘊含透明質酸，能刺激膠原蛋白再生，令肌膚回復水潤飽滿的狀態。