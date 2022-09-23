9月23日南加新聞快訊

【新唐人北京時間2022年09月24日訊】下面帶您來看今天的南加新聞快訊。

加州將從2030年起 禁售天然氣裝置

加州空氣資源委員週四（9月22日）投票決定，從2030年起，加州將成為全美第一個禁止銷售煤氣暖爐和熱水器的州。

支持方認為，煤氣暖爐和熱水器占家庭天然氣用量的90%，會污染環境。

但也有民眾抱怨，更換設備需要重新裝修房子。若全面使用電器，加州的電力存儲可能無法負荷全州的用電量。

目前這項銷售禁令，暫時不包括瓦斯爐。

中國害蟲入侵美國 2027年或重創加州葡萄園

根據北卡羅來納州立大學近日的一項研究，來自中國的害蟲「斑衣蠟蟬」（Lycorma delicatula），可能會在2027至2033年傳播到加州。

這種害蟲除了會啃食植物，還會留下殘留物，滋生黴菌，導致植物死亡。未來將嚴重破壞加州的葡萄園，以及杏仁、櫻桃與桃子等樹種。

為慶百年紀念 洛杉磯好萊塢標誌牌翻修上漆

洛杉磯著名景點好萊塢標誌牌，明年就滿一百歲了。

從本週起，這個眾多旅客拍照打卡的標誌牌，會由5名工人刷上新油漆，工程預計在11月15日完成。

新唐人洛杉磯記者站綜合報導

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