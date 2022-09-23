第一金控致力於將ESG（環境、社會、公司治理）結合經營策略，為積極落實環境永續政策，攜手子公司及第一銀行文教基金會擴大辦理「綠光傳愛」永續計畫。（圖由第一金控提供）

第一金控致力於將ESG（環境、社會、公司治理）結合經營策略，為積極落實環境永續政策，攜手子公司及第一銀行文教基金會擴大辦理「綠光傳愛」永續計畫，今年協助全臺25所偏鄉學校安裝逾7,000套LED燈具，以打造優質的教育學習環境、提升學童學習效能，預估每年減少約303公噸碳排放量，減少約235萬元電費支出，有效降低燈具耗能達到節能減碳效益。

第一金控長期深耕ESG並獲得高度肯定，日前在金管會見證下加入「永續金融先行者聯盟」，為唯一入選之公股金融機構。第一金控作為永續金融先行者，除自身採行低碳營運，也持續提供創新綠色金融商品及服務，引導及支持客戶低碳永續轉型，在淨零路徑中成為企業的最佳金融後盾。

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第一銀行同時攜手客戶共同守護地球，發行綠色信用卡「綠活卡」提撥國內一般消費2‰予第一銀行文教基金會，作為環境永續公益基金，讓客戶享有第一銀行優質的金融服務時，也可以共同為環境永續善盡心力，實現環保行動有價化。第一金融集團自2017年啟動「綠光傳愛」永續計畫，迄今已協助7家社福機構、44所偏鄉學校安裝節能LED燈具共13,106套，愛心足跡橫跨臺灣北、中、南、東地區；預估51家受惠單位年節省逾110萬度用電，減少約440萬元電費支出，減碳量約600公噸CO2e。

此外，第一銀行及第一銀行文教基金會以實際行動打造綠色永續環境，今年於基隆、宜蘭、臺中等地種下約3,000棵樹苗，綠覆地面積約3公頃，估計每年可吸附30公噸的碳排放量，並響應「台灣好空氣育福田」停燒稻稈公益行動計畫，認養花蓮100公頃福地，預估每年可減少約900公噸碳排放量，推廣以稻稈分解菌取代稻草焚燒，協助農友落實稻稈還田之永續循環，為減緩溫室效應盡一份力量。

展望未來，第一金融集團將持續實踐聯合國永續發展目標，達成消除貧窮、消弭不平等以及減緩氣候變遷等作為，藉由金融業永續影響力，攜手客戶及供應商共同參與，引導企業重視永續發展，善盡企業社會責任，讓行動變感動，貫徹「永續金融，第一品牌」之經營目標。

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