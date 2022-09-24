112學年高雄大學研究所碩、博士班甄試招生

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【焦點時報/記者蔡宗武報導】國立高雄大學將「 SDGs（聯合國永續發展目標）」融入校務發展，積極鏈結產業、社會，充實學生本職學能與加強跨域學習，成果除了體現在《Cheers》 雜誌「2022企業最愛大學生」調查中，勇奪「公立一般中型大學」榜首，更在「2022 年世界大學影響力排名（2022 THE Impact Rankings）」，「SDG 12（責任消費與生產）」項目，擠進全球前200名，更是並列國內排名第4、高屏地區榜首。

圖說：國立高雄大學日前在《Cheers》 雜誌「2022企業最愛大學生」調查中，勇奪「公立一般中型大學」榜首。

高雄大學校長陳月端表示，學生及家長最在意就是就業出路、未來發展性，校方努力打造優質學習環境，包括不斷在課程上精進與創新，例如於今年開設「AVR微學程」，鼓勵學生提早搶進「元宇宙」，熟悉未來產業樣態，以系上課程為基礎，培養跨域學習能力。

圖說：國立高雄大學與日月光集團，成立校級「日月光─高雄大學產學合作中心

為落實學用合一同時響應國家政策，例如政府推動「大南方計畫–南部半導體S廊帶」，打造高雄成為半導體以及5G、AIoT重鎮，高雄大學也發揮大學價值，響應國家政策，鏈結產業，攜手日月光集團成立產學合作中心，並爭取工業局「半導體人才培訓計畫」，積極培育先進科技人才。

圖說：高雄大學校長陳月端（白色上衣）帶領團隊參訪「亞灣新創園」

高大校方也與資策會，以實際案例協助企業數位轉型，同時雙方在高雄「亞洲新灣區」為新創產業提供優化服務。

此外，近年政府、企業、民間倡議SDGs、ESG（環境保護、社會責任、公司治理），高雄大學已領先於2017年，正式將SDGs作為校務治理核心，並以此爭取、執行高教深耕計畫，對內融入教學研究、課程講座、國際體驗學習。

陳月端也身先士卒，帶領團隊先後力邀中華郵政董事長吳宏謀、全國農業金庫董事長吳明敏與高大締盟，合作推動淨零轉型等「SDGs + ESG具體行動方案」。今年5月主持永續週開幕典禮，帶領師生、主管、貴賓共同響應政府推動「2050淨零排放（net zero 2050）」政策，宣示「綠色大學」等6大努力方向。

圖說：國立高雄大學連3年榮獲TCSA臺灣永續獎-大學永續報告書金獎榮譽

高雄大學善盡大學社會責任方面，還有為培育足球人才，在立法委員劉世芳協助下，成功爭取運動競技學系增設足球組暨足球校隊，除了教育部師資員額、場地整建經費，也向企業募得百萬獎助學金、訓練專款，鼓勵在地優秀高中（職）生就近升學，也吸引北部球員南漂，踢出亮眼成績，前進國際球壇，讓世界看見台灣。

圖說：國立高雄大學運動競技學系增設足球組暨足球校隊，於本(111)學年度正式成立。

(圖文/國立高雄大學 提供)